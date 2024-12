Villanova D'Albenga, al salone dei Fiori è tuto pronto per eleggere la nuova Miss inverno

Miss Inverno 2024 scalda i motori e a poche ore dalla sua ottava edizione ecco i nomi di tutte le protagoniste della sfilata che si svolgerà nel grande Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga domenica 8 dicembre dalle 17,30.

Saranno in 13 quest'anno a contendersi una delle fasce in palio e la conquista del titolo di Miss Inverno 2024, provenienti come sempre da varie zone della Liguria: con il numero 1 Serena Gambaro, 18 anni di Genova, numero 2 sarà Marta Giannotti, 20 anni di Sanremo, 3, Ilaria Giordano, 23 anni, Cipressa (IM), 4 Ambra Palombo, 18 anni, Sanremo, 5, Anastasia Corona, 19 anni, Genova, 6, Andrea Zunino, 32 anni, Sanremo, 7, Elisa Broccolato, 20 anni, Loano, 8, Alessandra Ferraro, 19 anni, Genova, 9, Federica de Marco, 27 anni, Vallecrosia (Im), 10, Carlotta Leverato, 24 anni, Genova, 11, Valentina Bolaffio, 23 anni, Imperia, 12, Cristina Barka, 21 anni, Genova.

Le fasce in palio saranno 14 di cui, 11 decise dalla giuria, una dal pubblico presente in sala (Miss Inverno Vox Populi), una dai responsabili della radio ufficiale dell'evento ed una dallo sponsor principale.

Ospiti della serata saranno le cantautrici Corinna Parodi, Giorgia Pastorelli, il cantautore FH3NIX (Lorenzo Servello), la gioielleria Mignano, l'Unione Sportiva Villanovese, l'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure che per il terzo anno consecutivo offrirà alla nuova Miss Inverno un volo aereo nei cieli della Liguria e Antonio Marchese, "l'ibridatore dei Papi e dei Re" che porterà il profumo delle sue rose sul grande palco di Villanova.

Partner principale dell'evento per il secondo anno consecutivo è RB Clima nella cui sede di via dell'Innovazione a Toirano, durante la mattina dell'8 dicembre si svolgerà il "taglio del nastro" di Miss Inverno '24 e, a partire dalle 11 sarà già possibile incontrare tutte le protagoniste della sfilata condotta per la prima volta a fianco del patron Luca Valentini da Ilaria Salerno, nota influencer ligure, Miss Social Liguria a Miss Italia 2023 ed essa stessa eletta Miss Inverno nel 2018 a Imperia.

Con loro un numeroso ed affidabile staff che si rinnova anche per questa edizione la cui gestione tecnica è affidata a Paolo Bianco, la sicurezza a Federico Giancateina, logistica Ivar Bazzani, palco e backstage Elena Calce, acconciature di Elvira Idee per la Testa di Villanova d'Albenga, allestimenti e omaggi floreali a cura di Ditelo con i Fiori di Albenga, fornitura d'acqua di Calizzano Fonti Bauda, mentre l'aperitivo di chiusura verrà offerto da "Il Baretto" di Villanova. All'interno del Salone dei Fiori sarà presente la postazione di Radio Jasper, la radio ufficiale di questa edizione che curerà interviste audio e video mentre i fotografi della serata saranno Mauro Caruso e Ivano Anfosso, il tutto, patrocinato dal comune di Villanova d'Albenga che per il terzo anno consecutivo ha sposato con entusiasmo l'idea di ospitare Miss Inverno.

L'ingresso al Salone dei Fiori a partire dalle ore 17 è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ed è presente un ampio parcheggio all'esterno della struttura che si trova in piazza Cav. Isoleri, comodamente raggiungibile in auto passando, per A10/E80, oppure in treno raggiungendo la stazione di Albenga all'esterno della quale quotidianamente partono diverse corse bus tpl dirette verso Villanova d'Albenga.