Le Alpi del Cuneese si presentano a Montecarlo: turismo, cultura e outdoor al centro della stagione invernale (Foto e Video)

Lunedì 9 dicembre, presso l’hotel Meridien Beach Plaza di Montecarlo, è stata presentata la stagione invernale 2024/2025 delle Alpi di Cuneo. L'evento, organizzato dall'ATL del Cuneese, ha offerto una panoramica a 360° sulle ricchezze del territorio, spaziando tra turismo, cultura e attività outdoor, in una serata immersiva che ha permesso di scoprire tutte le eccellenze del basso Piemonte.

Durante la serata si sono succeduti vari ospiti, tra cui il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi, gli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, il presidente della “Famija Monregaleisa 1949”, Andrea Tonello, e Antonella Zanotti di Cuneo Neve.

Un'esperienza immersiva: tra tradizioni e sapori

Durante la serata, il pubblico presente ha avuto l'opportunità di immergersi nell'atmosfera unica delle Alpi di Cuneo. Oltre alla presentazione turistica, è stato dato spazio alla cultura enogastronomica del territorio, con una degustazione dei prodotti tipici cuneesi. Tra le prelibatezze proposte, il tartufo nero è stato il protagonista assoluto, insieme ad altri piatti della tradizione locale, in grado di esaltare i sapori autentici della cucina piemontese.

Un inverno tra neve e cultura

Le Alpi di Cuneo si distinguono per la varietà dell'offerta turistica. I protagonisti indiscussi della stagione invernale sono la neve e le attività outdoor, che vanno dagli sport adrenalinici come lo scialpinismo e il freeride, alle esperienze più rilassanti come le passeggiate con le ciaspole oi momenti di relax nei rifugi alpini.

Tra le mete di punta spiccano Limone Piemonte , con i suoi 80 km di piste e il nuovo snowpark, e il comprensorio del Mondolè Ski (130 km di piste tra Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana), che quest'anno introduce importanti novità come l'innevamento programmato e nuovi chalet.

Per chi cerca mete più tranquille, località come Entracque , Sampeyre o Pian Muné offrono la possibilità di sciare in ambienti meno affollati e più autentici. Lo sci nordico, con itinerari che attraversano boschi incontaminati, rappresenta un'esperienza unica per esplorare le valli di Tanaro, Pesio, Po e molte altre.

Avventure fuori pista e attività uniche

Le Alpi di Cuneo non si limitano allo sci. Tra le proposte più intriganti ci sono cavalcate sulla neve, gite in motoslitta, aperitivi all'aperto e l'emozionante sleddog, dove i partecipanti, guidati da esperti, possono lasciarsi trasportare da meravigliosi Alaskan Husky.

Per i più avventurosi, l'arrampicata su ghiaccio nella Valle Varaita offre un'esperienza straordinaria, con cascate gelate perfette per l'ice-climbing. Gli amanti della montagna possono anche affidarsi alle guide alpine per esplorare percorsi di freeride o scialpinismo in totale sicurezza.

L'eccellenza del Cuneese: sport, cultura e inclusività

Durante la presentazione, è stato sottolineato il forte legame del territorio con i grandi campioni sportivi come Stefania Belmondo e Marta Bassino. Quest'ultima, atleta della Nazionale Italiana di sci alpino e originaria di Cuneo, è testimonial ufficiale delle Alpi di Cuneo fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Grazie al suo impegno, il territorio cuneese sta guadagnando una visibilità sempre maggiore a livello internazionale.

Un'attenzione particolare è stata dedicata anche all'inclusività: l'associazione DiscesaLiberi opera per avvicinare le persone con disabilità agli sport invernali, offrendo corsi di sci alpino e nordico e promuovendo un'esperienza accessibile a tutti.

Il volto autentico delle Alpi di Cuneo

La serata si è conclusa con un richiamo alla filosofia che anima le Alpi di Cuneo: un turismo che unisce natura, cultura e buon cibo, offrendo esperienze autentiche in un contesto mozzafiato. Per chi desidera la propria avventura, il portale VisitCuneese .it è il punto di riferimento per scoprire tutte le attività e gli eventi della stagione.

Montecarlo ha così celebrato le Alpi di Cuneo come una destinazione invernale di eccellenza, capace di regalare emozioni uniche e indimenticabili.

