"La Violenza in Famiglia: Analisi Normativa e Psicologica", ad Albisola il convegno organizzato dal Lions Club

Il Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia è lieto di annunciare il convegno "La Violenza in Famiglia: Analisi Normativa e Psicologica", che si terrà ad Albissola Marina il 13 dicembre 2024 alle ore 17:00, presso il MUDA in via dell’Oratorio. L’evento si propone di esaminare la complessa situazione giuridica e psicologica riguardante la violenza domestica, un fenomeno purtroppo radicato anche in quello che dovrebbe essere l'ambiente più sicuro: la famiglia.

"La violenza all'interno delle mura domestiche rappresenta una delle piaghe più gravi della nostra società, dove il ruolo dell'aguzzino si confonde spesso con quello di un familiare - spiegano dall'organizzazione dell'evento - In questo contesto, il convegno intende fornire un approfondimento sia normativo che psicologico, grazie all’intervento di relatori di spicco. I nostri illustri relatori includono: l'Avvocato Carla Zanelli, autrice del recentissimo libro "Parità di Genere", edito dalla casa editrice Bignami, che porterà la sua esperienza e competenza in merito alle normative vigenti e alle problematiche legate alla parità di genere nel contesto della violenza domestica; l'Avvocato Claudia Arduino, professionista tra i più brillanti nel campo del diritto penale, che ha ricoperto per anni ruoli di magistrato onorario e ha affrontato numerosi casi di violenza in famiglia. La sua testimonianza e il suo punto di vista legale offriranno un quadro chiaro delle misure di protezione disponibili per le vittime; la Professoressa Federica Amianto, docente all'Università di Torino, che affronterà il tema dei tratti di personalità dei perpetratori di violenza domestica. Saranno analizzati aspetti cruciali e troppo spesso trascurati, per comprendere le dinamiche violente che si sviluppano all'interno delle relazioni familiari".