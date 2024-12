Pubbliche amministrazioni online: a Vado Ligure corsi di informatica di base e un nuovo "Ambulatorio Digitale"

Il comune di Vado Ligure, nella programmazione degli Obiettivi gestionali 2024, ha previsto la realizzazione del Progetto “Digitali si diventa”, che ha come obiettivo aiutare i cittadini a comprendere e utilizzare al meglio le procedure informatizzate della pubblica amministrazione.

Due i fronti di intervento. Il primo riguarda la formazione con un ciclo di lezioni e incontri, aperti e gratuiti, rivolti alla cittadinanza vadese: consistono in percorsi di educazione ed avvicinamento al mondo del web e dei servizi comunali digitali, con la finalità di informare circa le procedure essenziali riferite all'accesso informatico dei servizi comunali ed in generale su tutte le procedure informatizzate delle pubbliche amministrazioni. I corsi prenderanno il via venerdì 13 dicembre 2024 dalle ore 17 alle ore 19 presso l’aula magna delle scuole medie “Peterlin” del Comune di Vado Ligure. Le successive lezioni si terranno ogni venerdì fino al 31 gennaio.

Contemporaneamente è prevista la produzione di brochure e video illustrativi di tutoraggio informatico di base, per ampliare il più possibile la base di alfabetizzazione informatica.

La seconda azione messa in campo è invece l'attivazione, all'interno della sede dei Servizi Sociali comunali in via Caduti per la Libertà 35, di un "Ambulatorio Digitale" settimanale aperto a tutti i cittadini che hanno difficoltà e/o necessità di attivare od adempiere a procedure informatizzate delle Pubbliche Amministrazioni. L’Ambulatorio Digitale sarà aperto nelle giornate di lunedì (dalle ore 9 alle 10) e giovedì (dalle 15 alle 16) a partire dal 16 dicembre.

In futuro, inoltre, è prevista l'attivazione di altri "ambulatori digitali" presso altre sedi comunali nelle varie frazioni, in modo da raggiungere tutta la comunità.

"Nel costruire giornalmente quest'obiettivo - spiega il sindaco Fabio Gilardi - è emersa l’importanza di coinvolgere e formare non solo i cittadini, ma anche gli addetti ai lavori ed i soggetti appartenni alle associazioni sportive e socio-culturali del nostro territorio". Si provvederà dunque a formare gli operatori e i volontari attivi nelle strutture gestite in nome e per conto del Comune (come ambulatori socio-sanitari, il centro anziani “Marinella”, la Società di Mutuo Soccorso, la Croce Rossa, eccetera), in modo da garantire in ogni frazione del territorio ed in più sedi la presenza di personale in grado di supportare i cittadini nelle pratiche quotidiane informatizzate, oltre che ad un corretto approccio/utilizzo del nuovo sito comunale. Verranno anche formati i referenti delle associazioni locali, in considerazione del fatto che – ad oggi – sempre più numerosi risultano essere gli adempimenti burocratici-amministrativi con procedure informatizzate in capo a queste ultime.

Per informazioni e relative iscrizioni ai corsi di informatica di base è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali via mail (progettisociali@comune.vado-ligure.sv.it) o per telefono (019.88.39.49).