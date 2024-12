Energia solare: tutti i pro e contro del fotovoltaico

I pannelli solari si stanno sempre più diffondendo come soluzione per il risparmio sui costi delle bollette energetiche e per la riduzione dell’impronta carbonica, sia per i privati sia per le aziende. Il fotovoltaico è maggiormente accessibile anche grazie ai vari incentivi messi in campo dai governi che si sono succeduti negli anni, che contribuiscono a rendere la transizione ecologica un obiettivo meno astratto.

L’energia solare è una delle fonti rinnovabili più utilizzate grazie alla versatilità del fotovoltaico, che permette di produrre elettricità riducendo l’impatto ambientale. Tra i vantaggi principali c’è la possibilità di integrare sistemi di accumulo che consentono di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla nelle ore notturne o nei momenti di maggiore richiesta. Inoltre, l’energia generata può essere sfruttata per alimentare diversi dispositivi – alcuni dei quali, vedi pompe di calore o colonnine di ricarica per veicoli elettrici, non a caso vengono proposti da aziende del settore come Sunpark Engineering – rendendo il fotovoltaico una soluzione completa per un'energia domestica efficiente.

Questa opzione ha degli innegabili pro, ma anche dei contro, e il confronto tra questi aspetti è fondamentale per fare una scelta più consapevole e in linea con le nostre esigenze. Partiamo, dunque, dai vantaggi a cui poi seguiranno gli aspetti meno positivi.

Il primo di questi consiste nell’inesauribilità virtuale della risorsa costituita dal Sole. Non è una risorsa eterna, ma considerando che mancano ancora più di tre miliardi di anni prima che raggiunga la sua temperatura massima e inizi il suo decadimento, si può dire che godiamo di una finestra di tempo sufficientemente ampia per poter sfruttare al massimo l’energia della nostra stella.

Il secondo pro consiste nel risparmio in bolletta che si può ottenere in seguito all’installazione di un impianto fotovoltaico. Bisogna mettere in conto molte variabili per calcolare il risparmio, per cui non è semplice fare una media; tuttavia, con un impianto che abbia la potenza adatta alle nostre esigenze, e implementando una batteria di accumulo, questo potrebbe diventare significativo.

Veniamo poi al terzo aspetto positivo, rappresentato dalla durabilità. Un impianto fotovoltaico, infatti, ha una durata superiore a quella di molti altri beni di consumo, con una vita stimata tra i venti e i venticinque anni. Tale caratteristica consente di ammortizzare i costi dell’investimento iniziale e di ripagare la spesa con l’energia prodotta dai pannelli solari. Inoltre, non ci sono costi legati alla produzione della corrente, come quelli relativi all’estrazione della materia prima o al trasporto, il che consente di generare energia senza spese supplementari.

Abbiamo poi il vantaggio della maggiore efficienza dei pannelli solari di nuova generazione. Col progresso delle tecnologie di produzione è possibile fabbricare degli impianti sempre più efficienti; infatti, poiché i pannelli di ultima generazione sviluppano una potenza maggiore rispetto a quelli che erano disponibili prima sul mercato, di risparmiare spazio generando, al contempo, più energia.

Un’altra nota interessante sono gli incentivi – accessibili sia per la prima che per la seconda casa – che consentono di risparmiare sul costo iniziale dell’investimento per l’installazione dell’impianto. Questi bonus fiscali possono essere sia nazionali che regionali e, in alcuni casi, sono cumulabili tra loro, con una ulteriore riduzione della spesa. Pertanto, è bene informarsi e rimanere aggiornati sugli incentivi disponibili tramite i siti istituzionali delle Amministrazioni che li concedono.

Infine, tra i pro possiamo includere l’aumento di valore dell’immobile su cui è stato installato l’impianto fotovoltaico. Questo aumento di valore permetterà, in caso di vendita della casa, di ricavare un prezzo superiore a quello base, con un maggiore guadagno per il venditore.

Veniamo adesso ai contro dell’avere un impianto fotovoltaico, che sono comunque presenti e di cui bisogna tener conto prima di affrontare una spesa importante come quella per l’installazione dei pannelli solari.

Il primo contro, infatti, riguarda proprio l’esborso economico necessario per l’installazione dell’impianto, che potrebbe risultare elevata per chi non ha molta disponibilità o si trova a dover affrontare altre spese importanti. Gli incentivi, infatti, non coprono la totalità dei costi e una parte dovrà comunque metterla il proprietario. Quindi, oltre a rimanere aggiornati sugli incentivi, è bene valutare l’impatto economico e stabilire se il periodo è quello migliore per affrontare questa spesa ed evitare esborsi poco ragionati.

Il secondo svantaggio è quello dell’incostanza nella produzione, dovuta al meteo e all’alternanza tra giorno e notte. Non tutte le giornate sono soleggiate e consentono di avere il massimo della resa: nuvole, pioggia e neve, infatti, possono ridurre sensibilmente la generazione di energia. Qualche raggio solare arriverà comunque, ma si avrà un rendimento ridotto e, di notte, la mancanza di sole renderà la produzione nulla. Si possono installare delle batterie di accumulo per far fronte a queste situazioni, ma la tecnologia non è ancora sviluppata a tal punto da permettere di risolvere completamente il problema. È importante valutare anche la zona in cui si vive: infatti, se si abita in una località dove le giornate di sole sono poche, questa soluzione potrebbe non essere quella adatta.

Un altro incomodo potrebbe essere costituito dalla superficie necessaria all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Per una resa conveniente bisognerebbe disporre di una superficie ampia per l’installazione, a meno di non aumentare l’investimento iniziale e acquistare dei pannelli ad alta efficienza. Prima di affrontare questa spesa è bene valutare lo spazio che abbiamo a disposizione o farlo valutare dagli esperti del settore.

Qualora vivessimo in un condominio, bisognerebbe tenere conto anche degli altri condomini e del loro parere. Se vogliamo costruire un impianto a uso del condominio, gli altri inquilini potrebbero essere contrari e non voler sostenere la spesa. Se vogliamo installarlo a nostro uso, invece, dobbiamo sfruttare soltanto la nostra porzione di terrazzo o tetto, rispettando le quote degli altri condomini senza invadere il loro spazio, per non creare inconvenienti.

Infine, una nota dolente riguarda il fine vita dei pannelli e il loro smaltimento. Quando giungono a fine vita, infatti, questi rilasciano sostanze come cadmio e piombo, anche se non in quantità tali da essere pericolosi per l’ambiente. Tuttavia, l’aumento degli impianti fotovoltaici comporterà un rilascio maggiore di tali sostanze. Certo, il processo di riciclo è in costante miglioramento, ma i componenti non riciclabili vengono comunque bruciati, creando dunque un danno ecologico.

Con questa breve panoramica – grazie alla quale chi è interessato all’energia solare può prendere una decisione più ponderata – abbiamo avuto modo di esplorare i lati positivi e negativi dell’adozione del fotovoltaico.