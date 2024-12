Sicurezza stradale: l’importanza di guidare responsabilmente

Il numero di sinistri in Italia rimane piuttosto alto, come confermano anche gli ultimi dati diffusi da Istat a luglio 2024, secondo i quali, nell’arco di tutto il 2023, si sono verificati nel nostro Paese 166.525 incidenti stradali.

In attesa di conoscere l’andamento che ha interessato l’anno corrente, è evidente come ancora oggi sia fondamentale promuovere l’educazione stradale tra i guidatori di ogni fascia d’età e grado di esperienza, così da favorire una guida responsabile a 360 gradi.

I comportamenti errati che provocano il maggior numero di sinistri

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Statistica, tra i comportamenti sbagliati alla guida che provocano il maggior numero di sinistri c’è la distrazione del conducente del veicolo, seguita dal mancato rispetto della precedenza, dovuto sia alla scarsa conoscenza delle norme stradali che a una certa propensione a non rispettare tali regole, e dalla velocità troppo elevata.

Per minimizzare il rischio di incidenti e limitare i conseguenti danni economici e fisici che essi provocano è quindi fondamentale adottare uno stile di guida responsabile e prudente. Questo significa innanzitutto evitare di utilizzare il telefono mentre si è al volante, così come guidare sempre riposati, evitando di mettersi in viaggio se troppo stanchi o dopo l’assunzione di farmaci. Inoltre, bisogna sempre tenere sotto controllo la situazione intorno al veicolo, cercando di prevenire le manovre degli altri conducenti e reagendo prontamente in caso di emergenza.

In secondo luogo, è fondamentale rispettare i limiti di velocità previsti su ogni stratto stradale, soprattutto in città, in quanto si tratta di un ambiente più complesso da gestire a causa della presenza di numerosi fattori di rischio (condizioni spesso non ottimali del manto stradale, visibilità ridotta, attraversamenti improvvisi di pedoni e ciclisti, eccetera). Al tempo stesso, è necessario adeguare la velocità alle condizioni stradali e ambientali, per esempio riducendo la velocità in caso di nebbia, pioggia, neve o cattivo stato dell’asfalto.

Bisogna anche mantenere la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che precede, adeguando questo parametro alla velocità, al tipo di veicolo e alle condizioni del manto stradale: per esempio, a 50 Km/h è necessario avere almeno 25 metri di spazio libero davanti, ma in caso di pioggia questa distanza dovrebbe raddoppiare.

I dispositivi che aumentano la sicurezza alla guida

Per favorire una guida responsabile, al giorno d’oggi è possibile anche prestare attenzione, in fase di scelta del veicolo, ai dispositivi che aumentano la sicurezza al volante, preferendo le vetture che hanno un migliore allestimento di strumenti per la sicurezza attiva e passiva.

Per esempio, è possibile tenere conto delle valutazioni EuroNCAP, analisi indipendenti che verificano le performance delle auto in commercio in merito alla sicurezza (sistemi di sicurezza e livello di protezione degli occupanti, dei bambini e dei pedoni).

Tra i dispositivi essenziali per la sicurezza stradale c’è la frenata automatica di emergenza (AEB), un sistema che rileva la presenza di ostacoli davanti al veicolo e attiva automaticamente i freni se il conducente non reagisce in tempo per evitare l’impatto. Un altro strumento utile è il mantenimento della corsia (LKA), un dispositivo che rileva il cambiamento di corsia senza l’utilizzo delle frecce e in alcuni casi può intervenire per correggere la traiettoria in caso di pericolo.

Alcune vetture moderne sono dotate anche del monitoraggio della stanchezza del conducente, un sistema avanzato che rileva la stanchezza e le distrazioni del guidatore avvisandolo della necessità di fare una pausa o fermando in sicurezza la vettura in assenza di reazioni.

I principali vantaggi di una guida prudente e responsabile

Guidare in modo responsabile assicura diversi benefici. Innanzitutto, oltre ad accrescere i livelli personali di sicurezza, è possibile garantire una maggiore protezione degli utenti della strada, specialmente quelli più deboli come pedoni e ciclisti.

In secondo luogo, guidare responsabilmente diminuisce i costi per la manutenzione straordinaria, riducendo le spese da sostenere per le riparazioni del veicolo in caso di incidenti per colpa propria. Allo stesso tempo, evitare sinistri con colpa permette di avanzare di classe per quanto riguarda l’assicurazione della macchina, andando di conseguenza a corrispondere un premio più basso alla compagnia di riferimento. Una voce di spesa che, è bene ricordarlo, può essere ulteriormente ottimizzata affidandosi a realtà specializzate come Verti, compagnia digitale che propone polizze online competitive, del tutto personalizzabili.

Un altro vantaggio della guida responsabile è legato alla riduzione delle emissioni: i comportamenti virtuosi al volante, infatti, aiutano a diminuire l’impatto ambientale degli spostamenti in macchina. A dimostrare questo rapporto sono diverse ricerche, tra cui lo studio “Analisi dello stile di guida veicolare e delle emissioni di CO2” della Facoltà di Ingegneria Industriale e dell’Informazione del Politecnico di Milano. Questo studio ha confermato l’influenza dello stile di guida sulle emissioni di CO2, in particolare in relazione ad alcuni aspetti della guida come la velocità del veicolo e il regime di rotazione del motore.

Adottando uno stile di guida responsabile si impatterà quindi positivamente sulla sicurezza, con ripercussioni importanti anche dal punto di vista economico, sociale e ambientale.