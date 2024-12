In occasione della fiera di Santa Lucia il 13 dicembre, i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - canile di Savona saranno presenti in piazza Sisto IV davanti al comune (lato via Manzoni) dalle 8 alle 19 con un gazebo per raccolta delle offerte e la distribuzione di gadget e del caNendario 2025.

Sarà possibile anche partecipare alla pesca di beneficenza e vedere le schede dei cani in cerca di casa.