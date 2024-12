Loano, ecco come trasformarsi in “Babbo Natale per un giorno” ed esaudire i desideri degli ospiti della Rp Ramella

Trasformarsi in Babbo Natale per un giorno, esaudire un desiderio e regalare così un sorriso agli anziani ospiti della residenza protetta Ramella. E' possibile grazie al progetto attivato dall'amministrazione comunale di Loano in vista delle festività natalizie.

L’iniziativa è molto semplice, ma di grande impatto. Nelle scorse settimane il personale della residenza protetta di via Stella ha intervistato gli anziani del Ramella, che hanno espresso un piccolo desiderio in una sorta di letterina natalizia.

Le letterine sono ora a disposizione di chiunque voglia trasformarsi in Santa Klaus e donare a uno dei “nonni” del Ramella un momento di gioia: contattando la struttura, infatti, è possibile esaudire uno o più desideri, acquistare il dono scelto e poi consegnarlo personalmente al destinatario.

La bellezza e la forza dell'iniziativa stanno nella possibilità, data agli anziani, di poter esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita.

Vedere i propri desideri realizzati sarà un momento di gioia e di gratificazione, soprattutto per gli anziani più soli: sapere che qualcuno ha pensato a loro, che qualcuno ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli. Allo stesso tempo ogni “Babbo Natale” potrà vivere e sperimentare la gioia del dono, ritrovando il vero senso del Natale.

Per partecipare all'iniziativa è sufficiente mettersi in contatto con la Rp Ramella al numero 338 4919563 e chiedere di parlare con Arianna o Nicoletta.