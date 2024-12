Millesimo accende le festività con "Natale alle Porte": mercatini, musica e l'atteso ritorno della "Babbo Diversamente Run"

Si avvicina il Natale e, con esso, le manifestazioni organizzate dal Comune di Millesimo, in collaborazione con la Pro Loco Millesimo, le associazioni di volontariato e i commercianti del borgo.

Quest'anno, in particolare, l'assessore al Commercio e alle Manifestazioni, Alessio La Placa, ha coinvolto tutto il paese nella manifestazione di sabato 21 dicembre in Piazza Italia, "Natale alle Porte".

"Un'iniziativa speciale per fare festa e ricreare l'atmosfera natalizia nel nostro borgo. Per l'occasione, i portici di Piazza Italia e Piazza Ferrari saranno la sede del classico 'mercatino' di Natale, animato da decine di hobbisti, banchi di prodotti artigianali, piccola manifattura, ma anche generi alimentari, vin brulé e crêpes, compresi i prodotti senza glutine per celiaci. Inoltre, il pomeriggio sarà allietato da numerose attività per bambini con musiche natalizie, giochi di movimento, laboratori creativi, corsi di decorazione di biscotti natalizi, truccabimbi e uno spettacolo del Mangiafuoco", spiega l'assessore La Placa.

"Babbo Natale, gli elfi e i suoi aiutanti accoglieranno i più piccini nel loro salotto per scattare una foto ricordo, regalando un piccolo pensiero per augurare buone feste. Per grandi e piccoli è confermato l'atteso ritorno a Millesimo della 'Babbo Diversamente Run', corsa podistica non competitiva dei Babbi Natale, organizzata per le vie del centro storico grazie all'impegno dell'Atletica Gillardo e dell'Associazione 'Diversamente'".

Infine, sarà proclamato il vincitore del concorso 'Vetrina natalizia più bella di Millesimo'. Ringrazio il sindaco Francesco Garofano e tutto il gruppo di maggioranza per il sostegno. Stiamo lavorando attivamente per offrire eventi ricreativi di qualità e promuovere il nostro borgo", conclude La Placa.