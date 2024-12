Manovra, Bergesio a Calderoni: "Basta fake news Pd, nessun taglio a Province con emendamento Lega"

“Nessun taglio ai fondi per le strade di Province e Città Metropolitane. Dal Pd locale e, in particolare, dal consigliere Calderoni stiamo sentendo vere e proprie fake news. La verità è che, con l’emendamento a prima firma Molinari, abbiamo rimodulato i Fondi, spostando le risorse per il Ponte sullo Stretto sul Fondo Sviluppo e Coesione, liberando così investimenti per la TAV, il Terzo Valico e altre opere importanti. I tagli di cui l’esponente Dem parla senza sapere non esistono perché i fondi per le Province riguardano il 2029 e non erano impegnati. Sono legati, peraltro, a quel programma di investimenti per le Province che non funziona e che il ministro Salvini vuole rivedere profondamente. La Lega è una delle poche forze politiche impegnata al rafforzamento del ruolo delle Province come ente di riferimento al fine di ridargli un ruolo elettivo diretto, funzioni e risorse certe, non come il Pd, a cui appartiene Calderoni, che con la Legge Delrio le ha affossate. Proprio in manovra, con un emendamento dei colleghi Molinari e Bof, è stato sbloccato il turn over per Province ed Enti locali. Comprendiamo che i Dem siano nervosi, perché stiamo dimostrando dopo anni di ‘no’ che si può investire nelle opere, ma non accettiamo che si dicano bugie ai cittadini piemontesi”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, replicando al consigliere del Pd Mauro Calderoni.