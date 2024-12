Salvini assolto al processo "Open Arms", Foscolo: "Ha vinto l'idea di Paese dove per entrare bisogna rispettare le regole"

“No all’invasione organizzata e finanziata. Ha vinto l’Italia e un’idea del nostro Paese, dove per entrare devono essere rispettate le regole. La sinistra che strumentalizza e usa i migranti per fare politica ha perso”.

Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo commentando l'assoluzione del leader del partito, Matteo Salvini, decretata dal tribunale di Palermo nel processo Open Arms.

“Fermare gli sbarchi e difendere i confini per un Ministro della Repubblica è un dovere, non un reato - continua la politica pietrese - Complimenti a Matteo Salvini, eletto dal Popolo italiano, e, in nome del Popolo italiano, dichiarato innocente da tutte le accuse al processo Open Arms perché il fatto non sussiste”.

“E’ un giorno di festa per tutti, tranne per quella sinistra che insiste nel fare di tutto per consentire l’immigrazione irregolare in Italia alimentando così non soltanto il racket degli scafisti e la criminalità, ma un business complessivo da milioni di euro. Ripristinata la verità dopo tre anni di assurde accuse e battaglie legali, ora andiamo avanti più determinati di prima” chiosa la consigliere regionale savonese.