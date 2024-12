Attività fisica adattata, ad Andora un servizio di trasporto per i pazienti che aderiscono ai corsi

Servizio di trasporto dal domicilio al palazzetto dello Sport per i malati di Parkinson che aderiscono ai corsi di attività fisica adattata, promossi dall’Asl2, e ospitati dal 2023 dal comune di Andora, primo in Liguria ad aver accolto questo programma di ginnastica che favorisce il rallentamento dei sintomi della malattia. Il trasporto sarà garantito a coloro che non hanno famigliari che possano accompagnarli e sarà attivato a richiesta.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Comunale di Andora e delegato alla Sanità, Flavio Marchiano, in occasione dell’evento svoltosi ad Alassio che ha radunato tutti i pazienti partecipanti del distretto savonese.

“Andora in prima linea, insieme ad Alassio, con obiettivi di crescita e collaborazione futuri - ha dichiarato Marchiano - Accogliendo un'esigenza segnalata dalla dottoressa Caterina Rosso, fisioterapista del DSS Albenganese, il comune di Andora metterà a disposizione un servizio di trasporto per i pazienti che non possano essere accompagnati dai famigliari alla sede del corso. Dal 15 gennaio 2023, data in cui ad Andora si è tenuta la prima sessione di attività fisica adattata del progetto AFA Parkinson, si sono svolte ben 180 sedute, guidate dal Dr. Marian Mocanu, istruttore specialista in Terapia Fisica del malato di Parkinson, di cui tutti conoscono la competenza e la grande capacità di coinvolgimento”.

“La partecipazione è alta: sono circa 30 i pazienti di cui 5 provenienti dalla provincia di Imperia che seguono assiduamente le sedute, ma ci auguriamo che un numero sempre maggiore di persone possano usufruire di questa splendida iniziativa. Possiamo dire - prosegue Marchiano - che si tratti di un successo realizzato grazie a un sinergico lavoro fra Asl2, il comune, i medici di medicina generale e le famiglie che hanno creduto in questa innovativa attività dedicata ai malati di Parkinson”.

L’impegno di Andora non termina qui. Oltre al servizio di trasporto per i pazienti, c’è la forte volontà di ospitare pazienti provenienti da altre regioni che vogliano provare questa attività durante i soggiorni e vacanze, imparando esercizi che possono poi ripetere autonomamente.

“In questo senso verso la metà del 2025, 20 pazienti provenienti dalla Lombardia saranno ospiti della nostra riviera e beneficeranno di una settimana di cure che non sono ancora così diffuse in tutta Italia - spiega Flavio Marchiano - Il comune di Andora ha dato disponibilità del Palazzetto per lo svolgimento delle sedute. Non solo. Sempre nel 2025, Andora, è pronta ad accogliere a Palazzo Tagliaferro, un convegno aperto al pubblico, tenuto da esperti del Parkinson's UK, che presenteranno il loro lavoro di ricerca sulle metodologie e i trattamenti più promettenti, in particolare sull’AFA, l'attività fisica adattata. L’obiettivo è sostenere la preparazione di un sempre maggior numero di specialisti in questo trattamento e garantire così a più pazienti questa attività che ha un impatto positivo sia a livello fisico che mentale”.

“Come già fatto ad Alassio - aggiunge Marchiano - Rinnovo i miei auguri di serene festività natalizie alla grande comunità di persone che partecipano ai corsi di attività fisica adattata e alle loro famiglie, preziosa presenza al loro fianco”.