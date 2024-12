Savona, torna il "presepe artistico" nel Convento dei Frati Cappuccini

Il suggestivo presepe artistico del Convento dei Frati Cappuccini di Savona, situato in via S. Francesco 16, si prepara a incantare i visitatori durante le festività natalizie. L'inaugurazione avverrà in un'atmosfera solenne al termine della santa messa di mezzanotte del 24 dicembre.

Dopo l'inaugurazione, il presepe rimarrà aperto al pubblico fino al 12 gennaio 2025. Nei giorni festivi sarà possibile visitarlo al mattino dalle 9.30 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, mentre nei giorni feriali l'orario di apertura sarà dalle 16.00 alle 18.00.

Successivamente, per prolungare la magia del Natale, sarà possibile ammirare il presepe anche nei fine settimana fino al 2 febbraio 2025. Durante questo periodo, il sabato l'accesso sarà consentito nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, mentre la domenica si potrà visitare al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Una tradizione molto amata dalla comunità locale, un'occasione unica per ammirare la maestria artigianale immersi nello spirito natalizio all'interno di un contesto di profonda spiritualità.