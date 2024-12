“Musiche e canti del Natale tra Irlanda, Francia e Nord Italia”: il 3 gennaio a Noli il concerto dei Birkin Tree

È in programma il prossimo 3 gennaio, alle ore 21 nella cornice dell'Oratorio di Sant’Anna con ingresso libero, il concerto dei Birkin Tree “Musiche e canti del Natale tra Irlanda, Francia e Nord Italia”.

Lo spettacolo è un suggestivo ed affascinante viaggio nel repertorio musicale della tradizione legata al Natale attraverso le tradizioni di diversi paesi europei come il nord Italia in tutto il suo arco alpino e padano, il sud Italia con il suo fascino mediterraneo, la Francia attraverso la Provenza, l’Alvernia, il Berry, il Limousin e la Savoia e l’Irlanda

Gli strumenti come la cornamusa, il flauto, il violino e la chitarra ci faranno rivivere atmosfere di un tempo lontano e il canto ci racconterà della speranza e della fede, portatrice di gioia e luce e da sempre pilastro dell’animo umano.

I musicisti coinvolti nel progetto (Laura Torterolo, voce e chitarra; Julyo Fortunato, fisarmonica; Fabio Rinaudo, cornamusa francese e piva ligure; Luca Rapazzini, violino; Michel Balatti, flauto traverso) sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia, con alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournée in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera e Canada.

Il loro ultimo disco “BIRKINTREE4.0” è stato presentato nel novembre 2022 nel prestigioso ’Ennis Trad. Festival” in Irlanda riscuotendo ampi consensi di critica e pubblico. Nella loro carriera hanno inciso 6 dischi di certo successo. Nel corso dei loro 42 anni di carriera hanno tenuto più di 2000 concerti in Italia, Europa e Canada e sono l'unica formazione italiana - ed una delle pochissime nel mondo - ad esibirsi regolarmente in Irlanda, dove hanno suonato in alcuni tra i più importanti festival come Feakle Festival, Ennis Trad Festival, Glencolumbkille Festival, O’Carolan Festival.

I Birkin Tree si sono esibiti in trasmissioni radiofoniche e televisive per RAI 1, RAI 3, RAI Radio 1, RAI Radio 2, TELE + 3, TMC Telemontecarlo, RTS Svizzera, Telepiù, Radio Capodistria, Radio Popolare, ed in Irlanda per RTE, Radio Kerry e Clare FM.