Alassio, una sfida goliardica per sostenere la Fondazione Airc: il 6 gennaio la nona edizione del "Footgolf in spiaggia"

Una sfida goliardica per sostenere la Fondazione Airc. Lunedì 6 gennaio, sulla spiaggia di Alassio, andrà in scena la nona edizione del “Footgolf in spiaggia: 12 buche per 12 befane”. La manifestazione sarà preceduta, come sempre, dalla “Befana del Subacqueo”, altro evento molto atteso nei pressi del molo Bestoso.

Lungo l’elenco delle stelle del calcio del passato che si sfideranno in una bella giornata di sport e solidarietà sul litorale della Baia del Sole: Claudio Onofri, Maurizio Ganz, Evaristo Beccalossi, Nicola Berti, Marco Nappi, Luigi Gualco, Diego Fuser, Roberto Cravero, Nazzareno Canuti, Giuseppe Pallavicini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Massimo Carrera, Alessandro Melli, Marco Osio, Alessandro Scanziani, Ivano Bordon, Paolo Monelli, Stefano Eranio, Beppe Dossena, Luca Pellegrini e Mario Bortolazzi. Partecipano anche l’ex arbitro Angelo Bonfrisco e gli ex ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno.

Lungo anche l’elenco dei personaggi della TV: Roberto “Baffo” Da Crema, Luana Borgia, Marco Carena, Gianpiero Perone, Andrea Bove, Fabrizio Maiello, Gianluigi Sarzano, Stefano Puppo e Luca Galtieri.

La manifestazione vedrà la straordinaria partecipazione della Lega Nazionale Footgolf, dell’Associazione Italiana Footgolf, di L.A.UNITED Footgolf con Alessandro Piras, di Footgolf Motta con Milko Capraro e delle Nazionali Italiane di Sacerdoti (con Don Gabriele Corini), Curvy e Tatoo (con Barbara Morris, Francesca Angelo, Milena Ratti ed Elena Gagliano), coordinate da Moreno Buccianti e Alexandra Mosthogiu.

A condurre la nona edizione saranno Marco Dottore e Rinaldo Agostini, con la partecipazione speciale di Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo. La conduzione social e TV (Tgevents Television e Volere Volare News Liguria, in collaborazione con Imperiatv.it e Telecupole Piemonte) sarà curata da Giacomo Aicardi, con l’assistenza tecnica di Alessia Nasi, Enzo Antinoro ed Enea D’Angela.

Fotografia a cura di UMDC ("Un mondo di colori"). Animazione musicale: Nando Rizzo. Befana alassina: Nello Simoncini.