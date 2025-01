Finale Ligure, inaugurata la mostra di Bruno Gorgone e Umberto Stagnaro nella Galleria Dei San Giovanni

Ha preso il via ieri, 4 gennaio, nella Galleria Dei San Giovanni a Finale Ligure, la mostra che vede protagonisti gli artisti Bruno Gorgone e Umberto Stagnaro. L’esposizione, la prima della storia di questa giovane galleria aperta solo un anno fa, resterà visitabile fino al 18 gennaio. Con questo evento, la Galleria Dei San Giovanni inaugura un programma culturale di mostre e incontri che accompagnerà la comunità per tutto l’anno.

Tra i protagonisti dell’esposizione spicca Bruno Gorgone, figura di rilievo nell’ambito dell’Astrazione italiana. L’artista è noto per le sue opere caratterizzate da pattern pittorici e per le creazioni in vetro di Murano incise su lamina d’oro, che fondono tradizione e innovazione.

La formazione di Gorgone è iniziata con una laurea in Architettura all’Università di Genova, proseguita poi a Venezia, città che ha profondamente influenzato la sua sensibilità artistica. Il critico d’arte francese Pierre Restany ha mostrato un vivo interesse per le sue sperimentazioni nell’uso dei nuovi media, riconoscendo la sua capacità di rinnovare il linguaggio visivo.

Le opere di Gorgone sono state esposte in prestigiose manifestazioni nazionali e internazionali, tra cui il Salone Europeo d'Autunno di Parigi (1981), la mostra Alive presso The White Box Gallery di New York (2001), e la Biennale di Venezia, dove ha partecipato sia alla 54ª Esposizione Internazionale d'Arte sia a eventi paralleli della 55ª edizione. Tra le altre tappe significative della sua carriera si annoverano il Festival dei Due Mondi di Spoleto (2010), la Biennale del Fin del Mundo in Argentina (2014) e la Triennale di Arti Visive di Roma (2014).

L’altro protagonista della mostra, Umberto Stagnaro, è una figura poliedrica che ha saputo spaziare tra diverse discipline artistiche. Nato nel 1945, vive e lavora tra Finale Ligure e Torre Pellice. Dopo gli studi al Liceo Artistico "N. Barabino" di Genova e la formazione in grafica pubblicitaria a Torino, Stagnaro ha maturato un’esperienza significativa come grafico, collaborando con l’Editrice Claudiana dal 1967 al 2011.

Parallelamente all’attività professionale, Stagnaro ha insegnato disegno e storia dell’arte al Liceo Scientifico "A. Issel" di Finale Ligure. Attivo nella Mail Art tra il 1975 e il 2001, ha realizzato fumetti storici e illustrazioni per importanti case editrici italiane e internazionali.

Dal 2010, Stagnaro si dedica esclusivamente alla produzione artistica, con opere che riflettono la sua lunga esperienza nei campi della grafica, della fotografia e della narrazione visiva.