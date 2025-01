Finale, l’assessore Folco replica al consigliere Guzzi: “Via Dante è ostaggio di scelte passate”

“E via Dante? Domanda giustamente ricorrente alla quale il contraddittorio comunicato del gruppo consiliare ‘Impegno per Finale’ ci permette di rispondere. Innanzitutto chiariamo che l’aspetto attuale è il risultato del primo lotto come progettato e realizzato dalla precedente amministrazione. Lotto che ha creato problemi anche in estate ma per qualcuno le elezioni incombevano. Unica nostra modifica al progetto una variante dal semaforo che permette ai mezzi leggeri di continuare a girare sul ponte; diversamente avrebbero dovuto proseguire dritti creando non pochi problemi di traffico in via Brunenghi”.

Lo scrive in una nota l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Folco, a nome della maggioranza consiliare di Finale Ligure, in risposta alle affermazioni del consigliere di minoranza Andrea Guzzi (leggi QUI).

“E adesso? Come discusso con la cittadinanza, bisogna pensare ad un secondo lotto (mai finanziato) che riporti gli alberi a sinistra per ombreggiare il marciapiede e non il fiume – prosegue Folco -. Punto nodale sarà il posizionamento del tubo dell’acquedotto nella via, levandolo dal fiume dove è esposto alle rotture. Problema mai affrontato in precedenza e che l’amministrazione Berlangieri ha preso subito in carico”.

“Proprio giovedì 9 gennaio – aggiunge - ci sarà un incontro tecnico per capire la zona precisa di alloggiamento nella via e conseguentemente fare le dovute riflessioni su una strada che da anni appare bruttina e pericolosa”.

“Con i finanziamenti approvati in autunno, penseremo ad asfaltare almeno la carreggiata e a predisporre le dovute segnaletiche stradali per ovviare ad un progetto che nasce pericoloso: si pensi all’improvvisa rientranza del marciapiede al centro della corsia. Anche per via Dante vale il discorso della città: bisogna mettere mano ai disastri del ‘fare per fare’ contrapponendo etica, visione e serietà. Un percorso che è appena partito – conclude - e che svilupperemo nel tempo forti anche del conforto dei cittadini”.