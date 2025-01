Fino al 31 gennaio cibo gratis per chi adotta un cane o gatto anziano, parte la Campagna LNDC e Nutrix Più

Ogni giorno, i volontari di LNDC Animal Protection si prendono cura di migliaia di animali anziani. Molti di loro non hanno mai avuto una casa, oppure sono stati lasciati in rifugio dopo la perdita o l’impossibilità del loro compagno di vita a prendersi cura di loro. Altri vengono abbandonati in strada da persone senza scrupoli che non vogliono affrontare le cure richieste dall'età avanzata o da problemi di salute. Ogni animale ha una storia unica, ma tutti meritano di trascorrere la loro vecchiaia circondati dall’affetto di una famiglia. Anche se ben accuditi dai volontari di LNDC Animal Protection, questi cani e gatti meritano la stabilità, l’amore e la dedizione di una famiglia con cui vivere gli ultimi anni in pace e serenità.

Per sostenere chi sceglie di adottare un animale anziano, LNDC Animal Protection rilancia la campagna natalizia #adottaunnonno. Questa iniziativa è pensata per incoraggiare gli adottanti e semplificare l'accoglienza di questi dolcissimi nonnini in famiglia. Al fianco di LNDC Animal Protection c’è NUTRIX PIÙ, storica azienda italiana specializzata dal 1954 in alimentazione naturale per i nostri amici a quattro zampe.

Fino al 31 gennaio 2025, chi adotterà un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni presso una sede di LNDC Animal Protection riceverà, grazie al sostegno di NUTRIX PIÙ, una fornitura gratuita di cibo specifico per le esigenze dei nonnini per un anno intero. Il cibo sarà consegnato in 2-3 tranche, garantendo freschezza e facilitando la conservazione per le famiglie adottive.

Questo supporto prezioso è rivolto a chi desidera accogliere nella propria casa un animale non più giovane, ma ricco di affetto e gratitudine. Anche un “nonnino” può offrire un mondo di amore e gioia. Adottare un cane o un gatto anziano significa dare una seconda possibilità a chi ne ha più bisogno e rappresenta un gesto d'amore che rende questo Natale e l'anno a venire veri esempi di solidarietà e compassione, perché l’amore non invecchia.

Di seguito le sedi LNDC Animal Protection in Liguria:

Genova (GE)

Imperia (IM)

Ventimiglia (IM)

Savona (SV)

Val Bormida (SV)

QUI tutte le sedi LNDC