Finite le feste, tornano i cantieri: in autostrada oltre il venti per cento della tratta è occupato da lavori

È finita la pacchia. L’Epifania, oltre alle feste, si è portata via anche la speranza di un traffico regolare e senza interruzioni sulle autostrade liguri che, da lunedì, sono tornate a fare i conti con i cantieri, gli scambi di carreggiata e le conseguenti (ormai proverbiali) code.

L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, l’aveva annunciato a fine anno: “Sarà un 2025 di cantieri”. Interventi ovviamente necessari, sia per la sicurezza, sia per le migliorie delle tratte, ma che inevitabilmente comportano disagi a non finire per chi ogni giorno si sposta su un’autostrada che, tra l’altro, con l’inizio del nuovo anno costa anche di più.

La situazione cantieri viene ben delineata dai numeri. Nel momento in cui abbiamo verificato (sui portali dei concessionari aggiornati in tempo reale) la presenza di cantieri e scambi di carreggiata sulle cinque autostrade liguri sono 83 i chilometri interessati dai lavori su un totale di 376: il 22% dell’intera tratta.

Le due autostrade più martoriate sono la A10 Savona - Ventimiglia (20 chilometri) e il tratto ligure di A6 Torino - Savona (circa 23 chilometri).

Sulla A12 Sestri Levante - Livorno cantieri e scambi interessano 16 chilometri di tratta, oltre a diversi lavori in corso al confine tra Liguria e Toscana. La A7 Genova - Serravalle fa i conti con 11 chilometri di cantieri, la A12 Genova - Sestri Levante con sei (oltre alla chiusura della stazione di Genova Est in direzione Livorno) e la A26 Genova - Gravellona Toce con sette. A tutto questo si aggiungono le chiusure notturne di diverse uscite e di alcuni tratti.

Particolare è, neanche a dirlo, la situazione di Genova. Proprio in questi giorni lo studio dell’osservatorio sul traffico ‘Inrix’ ha messo a confronto oltre 900 città in tutto il mondo e ha dimostrato come il capoluogo sia la settima città più congestionata d’Italia (125ª a livello globale) e, soprattutto, i genovesi passano in media 43 ore all’anno bloccati nel traffico. Un traffico cittadino che spesso risente delle complicazioni autostradali, e viceversa. Per un tema, quello dei trasporti, che inevitabilmente catalizzerà l’attenzione anche nella campagna elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco, mentre già fa ampiamente parte dell’agenda politica della neo-amministrazione regionale. I cantieri sono stati annunciati e ampiamente motivati, ora non resta che capire se e quanto influiranno sulla qualità di vita dei liguri e se in estate torneranno a essere motivo di scherno (e comprensibili nervosismi) da parte dei turisti.