Dego, un viaggio tra letteratura, musica e un momento conviviale per ricordare una cittadina

L’iniziativa, organizzata grazie al contributo della Pro Loco Dego e del Circolo Culturale Dego, è finanziata da un privato cittadino in memoria della moglie, rendendo questo appuntamento non solo artistico ma anche profondamente significativo dal punto di vista umano.

La serata si concluderà con un rinfresco gratuito, offrendo l’occasione per un momento di convivialità. L’ingresso è libero, un incentivo in più per partecipare e immergersi in una serata all’insegna della cultura e dell’arte.