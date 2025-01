Scopri la Chiesa Antica di San Giorgio con l'Osteria del Tempo Stretto: visita e pranzo conviviale il 26 gennaio

Vuoi vivere un'esperienza unica? Ogni mese, l'Osteria del Tempo Stretto ti apre le porte a un mondo fatto di sapori antichi e bellezze nascoste. Immagina di passeggiare tra le antiche pietre di una chiesa millenaria, ascoltando storie di cavalieri e dame, e poi di sederti a tavola per gustare un piatto con le prelibatezze del posto come non l'hai mai assaggiato prima. Un'avventura per tutti i sensi, pensata per chi ama la cultura, la buona cucina e la scoperta.

Miranda Moroni, sommelier Ais e proprietaria insieme alla mamma Cinzia dell'Osteria del Tempo Stretto di Albenga ha creato insieme allo storico Nicolò Staricco il progetto: "Che gusto ha la storia?" Un esperienza che unisce ARTE, CULTURA e BUON CIBO. Un format di sicuro interesse dove, oltre ad andare alla scoperta dell'arte e della cultura ingauna si potrà anche degustare dell'ottimo cibo della tradizione ligure. Ogni ultima domenica del mese ci sarà una visita esclusiva a luoghi storici e di interesse della piana di Albenga.

Domenica prossima 26 gennaio primo appuntamento: visita esclusiva alla Chiesa Antica di San Giorgio e a seguire un pranzo dedicato al carciofo di Albenga,

