Albissola: la Sardegna protagonista per tutta la settimana alla Pignatta Rossa Artrattoria

I posti per l'evento di martedì 28 gennaio, caratterizzato dai profumi e sapori tipici della Sardegna, firmati dalla chef Tiziana Piras, si sono esauriti in pochi giorni. La serata prevede piatti accompagnati dai racconti del giornalista Claudio Porchia, e ha suscitato grande entusiasmo tra gli ospiti desiderosi di riscoprire le tradizioni gastronomiche sarde in un contesto di gusto e convivialità. Di conseguenza, la Pignatta Rossa Artrattoria ha deciso di estendere il menù speciale, creato dalla talentuosa chef Tiziana Piras, fino a domenica 2 febbraio.

Ecco i piatti che delizieranno i commensali, presentati nella serata del 28 gennaio con i racconti di Claudio Porchia:

• Millefoglie di pane Carasau con Bottarga, primo sale di pecora e pomodorini secchi: un antipasto che cattura l’essenza della Sardegna, unendo la croccantezza del pane Carasau alla sapidità della Bottarga.

• Fregola risottata con zafferano, basilico, pomodoro e scaglie di pecorino: un primo piatto ricco di sapori, in cui la fregola sposa la delicatezza dello zafferano e il carattere del pecorino sardo.

• Maialino al forno con patate: un secondo piatto che esalta l’arte di cucinare la carne, con una preparazione lenta che rende il maialino tenero e ricco di sapore.

• Seadas calde con miele: un dolce tradizionale in cui l'intenso sapore del formaggio si unisce dolcemente al miele, regalando un finale perfetto.

A completare il pasto, un bicchierino di Mirto rosso: un liquore aromatico che offre freschezza e richiama le essenze della macchia mediterranea.

Il costo per persona sarà di 48 euro e include anche deliziosi Vermentino o vino rosso sardo (una bottiglia ogni 4 persone), oltre a caffè e acqua.

Per partecipare a questa esperienza culinaria prenotazioni al numero 349.5465722

La Pignatta Rossa si trova ad Albissola Marina in via Italia al numero 55