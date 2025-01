Attivata la CER Val Maremola: Croce Bianca di Borgio Verezzi tra i protagonisti

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) della Val Maremola è finalmente attiva, segnando un importante passo verso un futuro sostenibile ed energeticamente condiviso.

Tra i protagonisti di questa iniziativa, la Croce Bianca di Borgio Verezzi ha deciso di partecipare attivamente, inserendo il proprio impianto fotovoltaico di Via XXV Aprile, 118 all'interno della rete. Questo impianto non solo garantirà l’energia necessaria a coprire i consumi dell’edificio, ma permetterà di condividere l’energia in eccesso con la comunità, supportando le attività locali e contribuendo a un circolo virtuoso di riduzione dei consumi e valorizzazione delle risorse energetiche del territorio.

Come funziona la Comunità Energetica Rinnovabile (CER): l’esempio dell’impianto fotovoltaico della Croce bianca

La CER Val Maremola si basa su un sistema di condivisione dell’energia rinnovabile, in cui produttori e consumatori collaborano per massimizzare i benefici economici e ambientali. Vediamo come funziona, prendendo come esempio l’impianto fotovoltaico situato presso la sede della Croce Bianca di Borgio Verezzi, in Via XXV Aprile, 118.

1. Produzione e autoconsumo

L’impianto fotovoltaico di Borgio Verezzi produce energia pulita sfruttando i raggi del sole. La prima destinazione dell’energia generata è l’autoconsumo, cioè la copertura dei consumi energetici della struttura stessa. Questo permette alla Croce Bianca di abbattere i costi delle bollette e di ridurre la propria dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.

2. Vendita dell’energia non consumata

Quando l’impianto produce più energia di quella consumata, l’eccesso viene immesso nella rete locale e condiviso con la comunità della CER. Questa energia viene venduta alla rete nazionale, generando ulteriori entrate economiche per il produttore.

3. Condivisione e incentivo

Quando l’energia immessa in rete viene utilizzata dai consumatori della CER, questa energia condivisa genera un incentivo economico pari a circa 13 centesimi per ogni kWh condiviso, riconosciuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Tale incentivo viene redistribuito secondo il modello equo della CER:

Una quota va ai produttori, come la Croce Bianca, per valorizzare la produzione.

Una quota va ai consumatori che utilizzano l’energia condivisa.

Il resto è destinato a progetti sociali di utilità collettiva.

Roadmap impianti: verso i 500 kWp entro giugno

In seguito alle attività di promozione della CER, anche numerosi cittadini hanno deciso di aderire al progetto, condividendo sia il loro eccesso di produzione che i loro consumi. La CER punta a raggiungere una capacità installata di 500 kWp entro giugno, integrando nuovi impianti fotovoltaici privati e pubblici. Questa crescita rafforzerà ulteriormente la sostenibilità del progetto, rendendo possibile una gestione sempre più efficiente dell’energia a livello locale.

I benefici della CER: più sostenibilità e risparmi

Partecipare alla CER Val Maremola offre vantaggi tangibili sia dal punto di vista ambientale che economico. La riduzione della dipendenza da fonti fossili permette di diminuire significativamente l’impatto ambientale e di migliorare la qualità dell’aria, contribuendo a un futuro più sostenibile. Allo stesso tempo, i membri della CER beneficiano di bollette energetiche ridotte grazie all’ottimizzazione dei consumi e agli incentivi economici generati dall’energia condivisa.

Un ulteriore valore aggiunto della CER è il suo impatto sociale: una parte degli incentivi economici raccolti viene destinata a progetti comunitari. Questi fondi possono essere utilizzati per finanziare programmi educativi, iniziative a beneficio collettivo o interventi di utilità sociale, con l’obiettivo di migliorare il benessere sociale ed economico del territorio.

Ciò che rende il sistema ancora più inclusivo è il fatto che i progetti da finanziare possono essere proposti e selezionati direttamente dai membri della comunità, rafforzando il senso di appartenenza e cooperazione tra i partecipanti





Stefano Re, vice-presidente della cooperativa, afferma:

“Chiediamo a tutti i cittadini che hanno a cuore il territorio e che desiderano promuovere iniziative sostenibili di aderire all’iniziativa dando il numero del POD.



Diventando soci della cooperativa, e membri della CER, è semplice, economico è immediato.

investendo 25 euro nella quota di adesione e inserendo i propri consumi all’interno della CER, si può consumare energia rinnovabile e locale, ottenere benefici economici per 20 anni, e promuovere progetti ad alto impatto sociale.

Abbiamo calcolato che un nucleo familiare tipo, con un consumo annuo medio di 3.300 kWh, può ottenere un ritorno annuale tra i 30 e i 50€ all’anno per 20 anni, senza alcun tipo di investimento, se non i 25€ necessari per l’adesione alla Cooperativa. “



Ti invitiamo a scoprire di più sull’iniziativa sul sito dedicato

www.energiacondivisa.coop



e ad aderire alla cooperativa:

https://81uczpg14tk.typeform.com/to/cEbtSrTE

353 454 1561

info@energiacondivisa.coop