A luglio viaggio in Giordania con la Parrocchia San Paolo di Savona

Insieme all'agenzia Brevivet, la Parrocchia San Paolo Apostolo di Savona organizza un pellegrinaggio in Giordania sul tema "Da Amman a Petra lungo il cammino dell’Esodo", che si terrà dal 23 al 28 luglio (6 giorni, 5 notti). 8 febbraio alle ore 20:45 il Seminario Vescovile ospiterà la prima riunione ufficiale del pellegrinaggio. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il parroco don Angelo Magnano 3386215620. Si partirà in pullman da Savona per l'aeroporto di Milano Malpensa, dove ci si imbarcherà sul volo per Amman. All’arrivo ci sarà il tour panoramico sul bus (tempo permettendo), seguito dalla cena e dal pernottamento.

Il secondo giorno dopo la colazione si visiteranno Gerasa e il sito della città ellenistico romana meglio conservata del Medio Oriente. Si proseguirà per Madaba e dopo il pranzo si visiterà la mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. A seguire la salita al Monte Nebo, da dove, secondo la tradizione, Mosè vide la "terra promessa" prima di morire. Infine si continuerà verso Petra, dove ci saranno la sistemazione in albergo, la cena e il pernottamento.

Il terzo giorno sarà dedicato proprio a Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rossa, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e una delle nuove Sette Meraviglie del Mondo. La si raggiungerà attraverso uno stretto canyon detto Siq, al termine del quale appaiono i monumenti meglio conservati, tra cui il Tesoro, il teatro romano e le tombe reali. Al pranzo all’interno del sito seguirà la partenza per Aqaba, in bella posizione sul Rosso. Il quarto giorno si partirà per Wadi Rum, uno dei più spettacolari paesaggi desertici al mondo. Dopo la sistemazione nel lodge e il pranzo il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del Wadi a bordo di jeep 4x4 e tra paesaggi favolosi, senza tempo e incontaminati. Cena e pernottamento saranno nel lodge tendato.

Il quinto giorno il pellegrinaggio si sposterà a Kerak per la visita ai resti dell’imponente fortezza crociata. A seguire ci si sposterà a Umm al Rasas per la visita alla Chiesa Santo Stefano, dov'è custodito un grande mosaico pavimentale, perfettamente conservatosi dal 700 dopo Cristo e che raffigura quindici città su entrambe le sponde del Giordano. La sistemazione in albergo sarà in zona Morto. Infine il sesto giorno si visiterà Wadi Kharrar, sito del battesimo di Gesù, dopodiché ci si trasferirà in aeroporto per il volo di rientro in Italia e il viaggio di ritorno in pullman verso Savona.

La partecipazione individuale costa: quota base 1.335 euro (minimo 40 persone); quota gestione pratica 39 euro; tasse, oneri e servizi aeroportuali da 225 euro. Supplementi: mance (obbligatorie da pagare in loco) da 45 euro; camera singola 245 euro; camere triple su richiesta. La quota base comprende trasferimento in pullman A/R Savona - Milano Malpensa - Savona, passaggio aereo, trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman, alloggio in alberghi 4 stelle e nel lodge di Wadi Rum in camere a due letti, pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° e box, lunch incluso per il pranzo del 6° giorno, visite ed escursioni in pullman, guida locale in italiano per tutto il tour, ingressi a Gerasa, Madaba, Monte Nebo, Petra, Kerak, Umm al Rasas, Wadi Kharrar, jeep a Wadi Rum, visto d'ingresso, radioguide Vox, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA.