Medicinali carenti: farmaco sostitutivo Inderal contro l'ipertensione disponibile in tutta la Liguria

Disponibile in tutta la Liguria il farmaco sostitutivo di Inderal, un farmaco salvavita betabloccante che nei giorni scorsi è risultato carente a livello nazionale e regionale.



"L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'importazione del farmaco equivalente e Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, ha attivato le procedure necessarie per garantire la fornitura del farmaco a livello regionale, attraverso le farmacie del territorio e senza oneri aggiuntivi per il SSR , grazie all’ accordo nazionale stipulato tra AIFA e le Associazioni delle Farmacie – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò - ricordando che il problema dei farmaci carenti è costantemente monitorato a livello nazionale e sul territorio".



Alisa partecipa attivamente al Tavolo nazionale per la gestione delle carenze, coordinato a da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che si riunisce periodicamente per affrontare il tema delle indisponibilità di alcuni farmaci: "Nel caso del farmaco Inderal è stata predisposta una procedura operativa per consentire l’accesso al farmaco sul territorio ed è stata data informazione a tutti gli Enti del Sistema sanitario regionale - commenta Barbara Rebesco, direttore SC Politiche del farmaco di Alisa - ricordando che per i farmaci carenti esistono, nella maggior parte dei casi, soluzioni alternative. La carenza può essere riferita a una forma farmaceutica o a un dosaggio ma possono essere disponibili altre forme farmaceutiche e/o dosaggi, oppure il farmaco può risultare disponibile con diverso nome commerciale o come equivalente. In alcuni casi, come per il farmaco Inderal, AIFA può autorizzare l'acquisizione all'estero".



COSA SONO I FARMACI CARENTI

Per farmaco "carente” si intende un medicinale temporaneamente non reperibile sul territorio nazionale in quanto il titolare AIC (il responsabile legale dell'autorizzazione e della commercializzazione del medicinale) non può assicurarne una fornitura continua, rispetto al bisogno terapeutico del paziente. Tuttavia, non tutte le carenze di medicinali rappresentano un problema concreto per il cittadino. In molti casi, infatti, è possibile ovviare alla carenza ricorrendo a un medicinale equivalente; in altri è possibile richiedere al medico la prescrizione di un farmaco alternativo; in assenza di equivalente o alternativa terapeutica, gli ospedali e/o le aziende sanitarie possono richiedere di importare il farmaco mancante dal mercato estero.



In base alla normativa, AIFA pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei farmaci carenti, fornendo la motivazione della carenza suggerimenti e indicazioni per superare la carenza stessa; la lista AIFA dei farmaci carenti è disponibile alla pagina: https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti.