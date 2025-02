Albenga: i sapori e i vini del Monferrato grandi protagonisti della prima tappa del viaggio dedicato alle cucine regionali italiane all'Osteria del Tempo Stretto.

La nuova rassegna gastronomica dell'Osteria del Tempo Stretto è partita con il tutto esaurito, celebrando la ricchezza e la varietà dei sapori italiani. La serata inaugurale è stata dedicata al Monferrato, con un menù ricco di piatti preparati dalla chef Cinzia Chiappori, che ha saputo presentare ricette gustose realizzate con passione e maestria.

La cucina monferrina è rappresentativa di una regione ricca di prodotti gastronomici di alta qualità, con preparazioni e piatti riconosciuti come DeCo (denominazioni comunali), protagonisti delle varie sagre e manifestazioni che animano il territorio durante l'anno. Il menù, servito con la tipica cortesia e professionalità dello staff dell'osteria, ha presentato le specialità locali, realizzate con ingredienti freschi e selezionati con cura.

A rendere l'esperienza ancora più speciale, il celebre vino Brachetto, noto per la sua dolcezza e il bouquet fruttato, che ha accompagnato ogni piatto.

La sommelier Miranda Moroni e Daniele Bianco della Cantina Alice Bel Colle (AL) hanno guidato una degustazione coinvolgente, permettendo agli ospiti di scoprire le caratteristiche uniche di questo vino, che ha deliziato i palati di molti.

Il giornalista Claudio Porchia ha arricchito la serata con il suo entusiasmante storytelling, raccontando aneddoti e curiosità sulla tradizione gastronomica del Monferrato. I partecipanti hanno avuto modo di scoprire la storia di piatti e prodotti iconici come il Filetto baciato, la Cugnà, il bagnetto verde, la bagna cauda, i cardi, gli agnolotti, il capunet e le pere cotte nel vino. Questo evento ha rappresentato un'opportunità non solo per assaporare deliziosi piatti e vini, ma anche per approfondire il legame tra cibo, cultura e territorio, rendendo ogni assaggio un'esperienza indimenticabile.

La serata ha avuto inizio con uno squisito drink a base di Brachetto preparato dalla barlady Ottavia Castellaro, accompagnato da un raffinato Bacio di dama salato. Il cocktail, dal nome suggestivo "Il Marchese", è stato creato mescolando le note della nocciola con erbe aromatiche e una riduzione di Brachetto. Questo capolavoro ha suscitato applausi per la talentuosa barlady, che ha di recente pubblicato un libro dedicato alla sua esperienza nel mondo della mixology.

Questo il menù della serata,

• Filetto baciato, robiola di Roccaverano e cugnà: piatto rustico ed elegante che abbina un salume unico e tipico del paese di Ponzone con la cremosità della robiola arricchito dal sapore intenso della cugnà, una salsa dolce tipica del Piemonte

• Peperone al forno con bagnet verd: un grande classico della cucina piemontese, il peperone cotto al forno servito con un gustoso bagnet verd, una salsa rustica a base di prezzemolo e acciughe.

• Flan di cardo gobbo con nuvola di verza e bagna cauda: una reinterpretazione moderna di un grande classico. Il cardo gobbo, ortaggio emblematico della zona, diventa un morbido flan con una nuvola di verza e accompagnato dalla bagna cauda.

• Agnolotti alla monferrina: pasta fresca ripiena secondo la tradizione servita con burro artigianale per esaltarne i sapori.

• Capunet: deliziosi involtini con un ripieno di carne e verdure avvolti in foglie di verza, che rappresentano un vero e proprio comfort food invernale. Cotti lentamente, rivelano profumi e consistenze che riscaldano il cuore.

• Il Quadrato di sfoglia farcito con una delicata crema che avvolge le pere cotte nel vino Brachetto, per un gran finale!

Il prossimo appuntamento della rassegna è in calendario per il prossimo venerdì 21 marzo con un menù che ci porterà a scoprire i sapori dell’Emilia Romagna.

L'Osteria del Tempo Stretto inserita fra i Ristoranti della Tavolozza si trova ad Albenga in Regione Rollo, 39.