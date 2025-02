Albenga, un corso per volontari del trasporto sociosanitario con Uildm

L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Sezione Albenga "Antonio e Amedeo Pareto" è lieta di annunciare l'apertura delle iscrizioni al Corso di Formazione per volontari del trasporto sociosanitario. Il corso si terrà sabato 22 febbraio presso la sede dell'associazione in via Roma 66, ad Albenga.

Il corso si propone di preparare i volontari per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Le attività principali comprendono l'accompagnamento di persone con disabilità motorie presso strutture sanitarie per esami e terapie, il supporto a ragazzi diversamente abili nell'accompagnamento a scuola e l'organizzazione di viaggi di piacere per utenti con difficoltà motorie.

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, suddivise tra teoria e pratica, ed è pensato per fornire semplici ed utili nozioni per affrontare il servizio in totale sicurezza, ed è aperto a tutte le persone con un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online al seguente link (CLICCA QUI) e la quota di tesseramento annuale per i soci è di 10€.

"Non perdere l'opportunità di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno del tuo aiuto. Unisciti a noi e diventa un volontario del trasporto socio-sanitario!" dicono dall'Uildm.

Per ulteriori informazioni, contattaci tramite i canali ufficiali dell'associazione.