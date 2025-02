Reportage sugli ex cantieri a Pietra, il creator Prince: "Nessun legame con sindaco o Amministrazione: documentare è il mio compito"

"Come creator digitale, mi occupo di documentare situazioni di abbandono e disagio nei comuni della Liguria e oltre. Tengo a precisare un punto fondamentale: non ho alcun legame con il sindaco De Vincenzi né con l'Amministrazione comunale. Il mio interesse è raccontare i fatti concreti. E i fatti parlano chiaro: Pietra Ligure è una cittadina che, pur avendo le sue criticità come ogni altro comune, mostra un buon livello di vivibilità, tranquillità sociale e un'amministrazione generalmente efficace. Nessuno ha la bacchetta magica, però si possono costruire risultati concreti".

Prova così, il creator Prince (al secolo Emanuele Cagnino, ndr), a mettere il punto sullo scambio di vedute con il consigliere di minoranza Mario Carrara sul video da lui girato all'interno degli ex cantieri navali Rodriquez, il cui futuro è tema sempre molto sensibile nella cittadina del ponente savonese. E lo fa affermando che proprio in un contesto pietrese come Prince ritiene sia coerente descriverlo, "l'area ex Rodriquez richiede soluzioni pratiche, non polemiche sterili o dissertazioni accademiche incomprensibili".

"Il consigliere Carrara preferisce utilizzare termini ricercati e voli pindarici che richiedono un dizionario per essere compresi, invece di contribuire a un dialogo costruttivo sul futuro dell’area - continua - La sua comunicazione, volutamente complessa e spocchiosa, sembra più interessata a esibire erudizione che a risolvere i problemi reali dei cittadini".

"Ma di quali voli pindarici stiamo parlando, se tutto è sotto gli occhi di chiunque? I documenti, le delibere, gli atti ufficiali sono tutti fruibili online, accessibili a chiunque abbia voglia di informarsi. E allora perché tanto fumo e poca sostanza? Perché parlare come se fossimo in un simposio filosofico quando i cittadini vogliono risposte chiare e soluzioni reali? Non serve un linguaggio forbito per dire cose semplici: quell’area ha bisogno di essere recuperata. Questo è il punto centrale, al di là di ogni polemica o tentativo di strumentalizzazione. Non serve un dizionario per capire che l’area ex Rodriquez ha bisogno di soluzioni, non di retorica" aggiunge il creator.

"Detto questo, rinnovo la mia stima per il consigliere Carrara. Il confronto e il dibattito sono essenziali per la crescita della nostra comunità, ma devono sempre essere strumenti per costruire, non per perdersi in giri di parole. Le mie inchieste continueranno a documentare la realtà dei fatti, lasciando ad altri i voli pindarici, le elucubrazioni astratte e le congetture senza costrutto" chiosa.