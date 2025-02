Savona, ancora chiuso un tratto di via Bonini: la zona da bonificare dopo l'incidente

Resta momentaneamente ancora chiuso, a Savona, dopo l'incidente di ieri sera, il tratto di via Bonini tra via Bresciana e via Pietragrossa.

Un sinistro, la cui dinamica è stata vagliata dagli agenti della polizia locale giunti sul posto, ha infatti visto un mezzo disperdere materiale oleoso lungo la carreggiata.

Per garantire un ritorno al transito in sicurezza sarà necessario attendere la conclusione delle opere di bonifica dell'area dove si è verificato il sinistro ripristinando tutte le necessarie condizioni di sicurezza: per questo motivo il comando della polizia locale ha disposto la chiusura del tratto.