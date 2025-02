Savona, lutto nel mondo forense: è mancata l'avvocato Monica Arnaldo

Il mondo forense savonese piange la scomparsa dell'avvocato Monica Arnaldo, che si è spenta dopo un periodo di malattia.

Dal 1999 aveva aperto il suo studio in via Montenotte, proprio a Savona, dove si occupava di consulenza legale e attività forense in materia civile e penale a favore di privati, aziende e pubbliche amministrazioni. Proprio svolgendo attività con gli enti pubblici, svolse attività di consulente legale per servizio di "sportello legale" presso i distretti dei Servizi Sociali del Comune di Savona, per quello di Vado Ligure e anche per il Distretto Sociale Finalese. Aveva collaborato anche con Ata ed era stata nel CdA di Sat.

Commosso il ricordo della presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Savona, Vittoria Fiori: "Dell’avvocato Monica Arnaldo ci saranno tante cose da ricordare: la sua gioia di vivere che esprimeva con il suo splendido sorriso, la serietà professionale, l'amore per la sua famiglia per cui ha lottato fino all'ultimo con una forza straordinaria. Da penalista aveva iniziato la professione a Genova nello studio legale Vernazza e, successivamente, era tornata a Savona, sua città natale, per dedicarsi con passione al diritto di famiglia. I colleghi tutti hanno apprezzato di lei la preparazione giuridica, il garbo e l’educazione con cui si rapportava con le controparti e con i giudici. Non la dimenticheremo. Il Foro savonese, profondamente commosso per la tragica notizia, si stringe ai familiari con grande affetto e stima".

I funerali si terranno martedì 4 febbraio alle ore 11:00 in Duomo, mentre il rosario sarà recitato domani (lunedì 3 febbraio, ndr) alle ore 18:00 nella Parrocchia di S. Giovanni Battista di via Mistrangelo.

Monica lascia il marito Sergio, i figli Giacomo e Francesca, la mamma e il papà.