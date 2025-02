Savona, trovato dai poliziotti in Darsena nonostante il divieto di accedervi: un giovane denunciato

È stato segnalato in stato di libertà dai poliziotti delle volanti un ventitreenne "pizzicato" ad aver violato un provvedimento di divieto d'accesso alla Darsena di Savona, che era stato emesso a suo carico.

Durante l'attività quotidiana di controllo del territorio, centrata in particolare nelle zone più sensibili della città, poco prima della mezzanotte, le volanti sono intervenute in un bar della Darsena dove era stata segnalata una persona sospetta.

Arrivate immediatamente sul posto, alla vista degli agenti un ragazzo ha tentato di eludere il controllo nascondendosi all’interno del bagno di un locale della zona ma gli operatori lo hanno individuato e sottoposto ad accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il soggetto era destinatario di un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), emesso a suo carico per precedenti condotte illecite, valido proprio per la zona della Darsena. Per questa violazione del divieto, il giovane è stato denunciato.

Il DACUR è uno strumento finalizzato a contrastare situazioni di degrado e garantire la sicurezza urbana, impedendo a soggetti recidivi di frequentare determinate aree della città.