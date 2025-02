Furgone frigo in fiamme a Pietra Ligure: vigili del fuoco mobilitati, disagi alla viabilità

Un furgone frigorifero ha preso fuoco nella mattinata odierna lungo viale Riviera, nel tratto di strada che dall'uscita dell'autostrada conduce alla via Aurelia.

Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato dal motore del mezzo, probabilmente a causa di un guasto tecnico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale Ligure, supportati da un'autobotte della sede centrale. Il conducente si è fermato prontamente e messo in salvo, senza riportare conseguenze.

Per consentire le operazioni di spegnimento, la viabilità ha subito dei disagi. La strada è stata chiusa salendo da Pietra Ligure in direzione della zona Ranzi/casello autostradale.

Per raggiungere Ranzi è possibile utilizzare via della Cornice. Il mezzo è in fase di rimozione, ma sarà necessario più tempo per la riapertura della strada a causa della bonifica dell'asfalto dal materiale disperso nell'incendio. Mobilitata anche la polizia locale.