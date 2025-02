Albenga ricorda la battaglia di Nikolajewka (FOTO)

Gli Alpini di Albenga e del Circodario hanno sfilato per le vie della città, partendo da Piazza del Comune per raggiungere Piazza XX Settembre, dove si trova il monumento dedicato agli alpini caduti in tutte le guerre. La manifestazione ha avuto lo scopo di commemorare la drammatica battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943, in cui le divisioni alpine, ormai decimate dal freddo e dai combattimenti, riuscirono con eroico coraggio a ottenere una via di ritirata per salvare i pochi superstiti.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alle autorità cittadine, le associazioni d'Arma (Carabinieri, Aeronautica, Marina), la rappresentanza di Villanova d'Albenga con l'assessore Franco Scrigna, il vicepresidente dell'Associazione Combattenti e Reduci Giampaolo Usanna e il sindaco di Bardineto, Mario Basso. Durante l'evento sono intervenuti il presidente dell'Associazione Alpini di Albenga, Sergio Zunino, e il presidente della sezione di Savona, Emilio Patrono. La manifestazione si è conclusa con una Messa celebrata al Sacro Cuore dal cappellano don Cesare Donati.

La battaglia di Nikolajewka - 26 gennaio 1943

Già dalle prime ore del mattino, la colonna delle truppe italiane in ritirata, accompagnata da reparti tedeschi e ungheresi, fu bersagliata da un bombardamento aereo dell'Armata Rossa.

Alla 2ª Divisione Alpina "Tridentina", l'unica ancora in grado di combattere, venne assegnato il compito di aprire l'assalto al villaggio. Particolarmente determinanti furono le azioni dei battaglioni "Vestone", comandato dal maggiore Enrico Bracchi, "Verona", "Valchiese" e "Tirano". Nonostante le difficoltà e il rischio di uno sbandamento, comprensibile per delle truppe in ritirata, gli Alpini riuscirono a sostenere lo scontro con i sovietici, superiori in armamenti pesanti e artiglieria.

In serata, il "Battaglione Edolo" si unì all'attacco, rafforzando l'azione della "Tridentina", guidata dal generale Luigi Reverberi. Grazie all'impiego dell'unico carro armato tedesco ancora funzionante e alla disperata lotta per evitare l'accerchiamento, gli Alpini riuscirono ad aprire un varco tra le linee sovietiche, garantendo una via di fuga ai sopravvissuti.