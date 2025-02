La Corte dei Conti "bacchetta" Asl 2 e Regione sul bilancio, liste d'attesa, fughe e lavoro flessibile

Sono numerose le osservazioni fatte all'Asl 2 Savonese, e alla Regione, che si leggono delibera della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti (magistrato istruttore Alessandro Visconti, Presidente Maria Teresa Polverino), depositata a fine gennaio.

Bilancio

Nel corso dell'istruttoria è stato chiesto ad Asl e Regione di motivare le cause del ritardo nell'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, adottato il 16 novembre 2023.

L'Asl ha spiegato che le attività di riconciliazione e controllo dati con Regione e Alisa si sono protratte non rendendo possibile l'adozione del bilancio entro il 30 aprile, mentre la Regione ha illustrato una serie di motivi contingenti.

Ricorso al lavoro flessibile

Il ricorso a contratti di lavoro flessibile e ai cosiddetti “gettonisti” per la copertura dei turni ospedalieri ha sollevato dubbi sulla sostenibilità e qualità del servizio. In particolare perchè l'affidamento a cooperative o società implica che la scelta dei medici non venga fatta da Asl. Quest'ultima ha spiegato che il lavoro flessibile è una misura residuale per coprire le carenze nei Lea e vi ha fatto ricorso: per grave carenza di personale sanitario, per vincoli normativi e contrattuali legati all'orario di lavoro e altre restrizioni e per effetti del periodo emergenziale. Ha poi fatto presente che c'è stata una riduzione del personale interinale e una reinternalizzazione dei servizi.

Fughe

Nel 2023 l'Asl ha registrato un negativo di 32,51 milioni di euro di fughe verso altre Asl o nel privato. Nell'istruttoria l'azienda sanitaria ha spiegato che il problema della mobilità passiva in crescita è dovuto, scrive la Corte "alla ricerca di prestazioni di migliore qualità fuori Regione sia a liste d'attesa prolungate, che portano a rinunce o spostamenti verso altre regioni o al settore privato". La conversione di strutture ospedaliere dedicate hanno poi" complicato la situazione". L'Asl ha illustrato le misure intraprese per invertire la tendenza, registrando per il 2023 e 2024 un incremento delle attività ospedaliere ambulatoriali.

Costi di riqualificazione del Santa Corona

Sulla realizzazione del futuro monoblocco del nosocomio pietrese i giudici amministrativi hanno rilevato l'incremento della spesa prevista che ha portato la Regione a chiedere una rimodulazione al Ministero per 250 milioni rispetto ai 145 iniziali. L'azienda ha spiegato che l'aumento deriva da rivalutazioni dei prezzi e dall'ampliamento delle superfici necessarie all'integrazione di opere di viabilità esterna e interna.

Tempi di attesa

Per ciò che riguarda i tempi di attesa di visite ed esami l'Asl ha evidenziato miglioramenti ma il magistrato istruttore ha rilevato che, nonostante il miglioramento complessivo, rimangono critici il rispetto dei tempi per le priorità B (da erogare entro 10 giorni) e D (entro 90 giorni), in parte dovute anche alla transizione al nuovo sistema di prenotazione. Il magistrato ha inoltre evidenziato come i ritardi possono compromettere la diagnosi precoce e la gestione delle patologie.

Tempi di attesa prima visita Neuropsichiatria infanzia e adolescenza

Nel corso dell'istruttoria i magistrati hanno rilevato un implemento da parte dell'Asl delle misure per ridurre le liste d'attesa "ma, nonostante le azioni adottate, rimane significativo il numero di minori in attesa della prima visita e della presa in carico, pertanto sono necessari ulteriori interventi per migliorare l'efficienza e i ritardi". L'azienda ha spiegato che nel 2023 sono state assunte nuove tecniche e nominati nuovi ufficiali di Polizia giudiziaria e andito un concorso.

La Corte dei conti ha poi sollevato osservazioni sul ricorso frequente a procedure autonome di beni e servizi di basso valore, crescita dei costi per risarcimenti spese legali, pagamenti effettuati oltre i termini previsti e criticità nella gestione di cassa e mancanze nella pubblicazione di alcuni documenti ed ha invitato sia Asl sia la Regione a monitorare i processi.