Finale, eventi culturali nella stagione 2025 a Forte San Giovanni: aperto il bando

Tornerà a ospitare iniziative culturali il Forte di San Giovanni a Finalborgo. Almeno questa è l'intenzione della Direzione regionale Musei nazionali Liguria, l'organo del Ministero della Cultura che nel 2022 ha siglato col Comune un protocollo per la gestione della storica struttura che domina il borgo medievale dopo che le due parti avevano cominciato a collaborare dal 2018 .

È stato pubblicato in questi giorni il bando per la selezione delle iniziative culturali che si svolgeranno nel corso della prossima stagione, ossia da aprile 2025 al 2 novembre 2025 e dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Il bando, redatto in collaborazione col Comune di Finale Ligure, mira a raccogliere le proposte per eventi e manifestazioni da svolgersi al Forte, ed è aperto a enti sia pubblici che privati. I progetti potranno riguardare mostre, spettacoli e, in generale, eventi che contribuiscano alla valorizzazione del sito.

Il termine per la presentazione è fissato per il prossimo 2 marzo a mezzo posta elettronica all’indirizzo drm-lig@cultura.gov.it o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo drm-lig@pec.cultura.gov.it. Come ogni anno le candidature ed i progetti saranno vagliati dal Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico entro il 23 marzo 2025, il quale ne darà poi tempestiva comunicazione ai proponenti.

Il bando e i documenti allegati possono essere reperiti sulle pagine social di @fortesangiovanni oppure sul sito della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria (inserire link al sito)

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo mail del forte: drm-lig.fortesangiovanni@cultura.gov.it