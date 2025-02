Attacco terroristico al Comune di Loano: sindaco e dipendenti in ostaggio, ma è un'esercitazione degli Incursori del Comsubin

Un gruppo di terroristi è penetrato all'interno di Palazzo Doria e ha sequestrato il sindaco di Loano e due dipendenti del Comune. Ma gli Incursori della Marina Militare, già presenti in zona per altre attività, sono intervenuti liberando gli ostaggi e neutralizzando la minaccia. E' questo lo scenario dell'esercitazione che, nei giorni scorsi, si è tenuta presso il municipio di Loano e che ha visto protagonista il Gruppo Operativo Incursori del Comsubin.

Il Gruppo Operativo Incursori (GOI), Forze Speciali della Marina Militare, è un'unità di élite riconosciuta in tutto il mondo per l'altissimo livello di preparazione. Opera in teatri all'estero ed in Italia e i suoi compiti principali sono riassumibili in: attacchi ad unità navali e mercantili in porto o alla fonda; attacchi a istallazioni portuali e/o costiere e infrastrutture civili e militari entro i 40 chilometri dalla costa; operazioni di contro-terrorismo navale orientate alla liberazione ostaggi su unità passeggeri, mercantili e installazioni marittime; infiltrazioni e permanenza in territorio ostile per missioni di tipo informativo e di supporto. Insomma, un reparto polivalente di altissimo profilo alla salvaguardia degli interessi della nazione.

Negli scorsi giorni il Comune di Loano ha messo a disposizione del reparto il palazzo del municipio per un'esercitazione che ha visto protagonista il Gruppo Operativo Incursori di Comsubin.

Lo scenario ipotizzato ha simulato una complessa operazione di contro-terrorismo mirata alla liberazione di ostaggi all'interno del municipio, tra cui lo stesso primo cittadino Luca Lettieri, alla quale hanno collaborato anche le forze di polizia locale: “Tre terroristi, intercettati per un normale controllo, si erano di fatto introdotti nei locali comunali prendendo in ostaggio alcuni dipendenti e lo stesso sindaco; allertati gli organi competenti, si richiedeva l’intervento degli Incursori della Marina Militare presenti in zona per altre attività che, tempestivamente e con procedure dedicate per questo tipo di interventi, riuscivano a liberare gli ostaggi, neutralizzandone la minaccia”.

Il sindaco e tutta l'amministrazione comunale ringraziano il GOI “per l'altissima professionalità dimostrata, oltre per il privilegio di aver potuto collaborare mettendo a disposizione il personale e le infrastrutture necessarie”.