Oggi, venerdì 7 febbraio, è la giornata dei calzini spaiati: lo sanno bene i bambini, che in questa data realizzano tanti disegni coloratissimi per ricordare che le diversità stanno bene insieme.

Con il 2025 siamo arrivati al 12° anno consecutivo in cui si celebra questa data, che cade il primo venerdì di febbraio. La giornata dei calzini spaiati si deve a Sabrina Flapp, una maestra della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia.

La docente aveva pensato a questo modo creativo per coinvolgere tutti i bimbi delle elementari: far indossare loro un calzino diverso dall’altro, i più colorati possibile, per lanciare un appello a favore dell’inclusione.