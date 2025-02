Al centro polifunzionale Le Officine di Savona “Cuori al centro. Vivi la magia dell’amore”

San Valentino è l’occasione perfetta per dimostrare quanto sia preziosa la vostra unione: non vi preoccupate ci pensiamo noi del centro Polifunzionale Le Officine di Savona a creare la giusta atmosfera!

Appuntamento venerdì 14 febbraio a partire dalle ore 14 alle ore 18 in piazza Marco Biagi con un romantico allestimento per scattare la vostra foto ricordo con un fotografo professionista (Sasso Fotografie – Albenga).

SCATTA la tua foto di San Valentino presso la Piazza Marco Biagi

RITIRA SUBITO gratuitamente la stampa della tua foto

CONDIVIDILA sui social con l’hashtag #leofficinesavona

DOLCE OMAGGIO PER TUTTE LE COPPIE che parteciperanno all’iniziativa

“Un amore che cresce, si intreccia e si celebra in ogni scatto! Non fate i timidi”

Da non perdere questo evento che si svolgerà al Centro Polifunzionale Le Officine, Via Stalingrado 94, Savona.

Situato in via Stalingrado 94 a Savona, Le Officine è un centro polifunzionale inaugurato nel 2012, realizzato da New.Co Savona S.p.a., società costituita dalla cooperativa Unieco e da Alfa Costruzioni Edili. Il complesso nasce da un ambizioso progetto architettonico di 5+1AA, rinomata agenzia genovese di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo. La struttura oltre ad ospitare 66 punti vendita di importanti brand, nazionali ed internazionali, vede anche la presenza di Idea Hotel Plus, struttura ricettiva alberghiera 4 stelle dotata di 102 camere e 3 sale convegni. A completamento del polo commerciale, un’area artigianale e di servizio di 10 mila metri quadrati, una superficie di 1.500 mq di direzionale e un’ampia area di sosta, con circa 1.600 parcheggi gratuiti. ed un sistema di illuminazione sospeso, che potrà ospitare spettacoli, eventi e attività pub