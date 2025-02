“La magia delle 500”: viaggio nel tempo al centro polifunzionale Le Officine di Savona

Un viaggio nel tempo su quattro ruote: domenica 16 febbraio dalle ore 13, il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona si trasformerà in uno straordinario museo a cielo aperto grazie all’arrivo delle iconiche Fiat 500 d’epoca, simbolo di stile, design e tradizione italiana.

L’evento celebra il mito dell’auto che ha segnato la storia dell’automobilismo e della società italiana, diventando un emblema di libertà e innovazione. Una giornata da vivere tra storia, passione e motori. Un’occasione unica di ammirare da vicino una collezione di Cinquecento storiche, con modelli che spaziano dagli anni ’50 fino alle versioni più rare e personalizzate. Ogni esemplare racconta una storia unica fatta di ricordi, viaggi ed emozioni.

Un evento per tutti: l’iniziativa non è dedicata solo agli appassionati di motori, ma anche a famiglie, turisti e cittadini desiderosi di vivere una giornata all’insegna della cultura, della tradizione.

Il raduno è organizzato dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Savona che ha scelto il Centro come sfondo a questo ritrovo di storicità, bellezza e autenticità.

Da non perdere il set fotografico con stampa in omaggio a cura del fotografo professionista “Sasso Fotografie (Albenga).

Appuntamento quindi domenica 16 febbraio a partire dalle ore 13 al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona.

Situato in via Stalingrado 94 a Savona, Le Officine è un centro polifunzionale inaugurato nel 2012, realizzato da New.Co Savona S.p.a., società costituita dalla cooperativa Unieco e da Alfa Costruzioni Edili. Il complesso nasce da un ambizioso progetto architettonico di 5+1AA, rinomata agenzia genovese di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo. La struttura oltre ad ospitare 66 punti vendita di importanti brand, nazionali ed internazionali, vede anche la presenza di Idea Hotel Plus, struttura ricettiva alberghiera 4 stelle dotata di 102 camere e 3 sale convegni. A completamento del polo commerciale, un’area artigianale e di servizio di 10 mila metri quadrati, una superficie di 1.500 mq di direzionale e un’ampia area di sosta, con circa 1.600 parcheggi gratuiti.