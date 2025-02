"Responsabilità e corresponsabilità", seminari sulla tutela dei minori con la Cei

I Servizi Nazionali per la Tutela dei Minori e per l'Insegnamento della Religione Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana promuovono il ciclo di seminari a distanza "Responsabilità e corresponsabilità. Adulti significativi per un’educazione che è relazione", rivolto agli insegnanti sulle tematiche della prevenzione e della protezione dei ragazzi da possibili abusi.