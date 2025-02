Creatività, arte e non solo. L'Associazione Genitori Lettere Volanti di Finale lancia i "Laboratori Esperienziali"

Creatività, arte e non solo!

L'Associazione Genitori Lettere Volanti di Finale lancia un nuovo corso, fatto di "Laboratori Esperienziali", grazie alla collaborazione con la poliedrica artista Lara Giurdanella.

Tramite l’utilizzo di strumenti di mediazione di natura artistica (come la pittura, la fotografia, la scrittura...) i partecipanti, bambini ma non solo, potranno sviluppare la creatività e l'immaginazione! L’intento è infatti quello di permettere a ciascun partecipante di mettersi in gioco, in un contesto protetto e privo di giudizio, al fine di conoscere nuovi metodi espressivi che permettano uno scambio di emozioni, sensazioni e punti di vista.

I laboratori, della durata complessiva di dieci ore, si terranno nella nuova "Aula 23" in via Asilo 26 a Finalpia (ex ludoteca), e saranno gratuiti per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. I materiali saranno forniti dall'insegnante. Nelle giornate del 14, 21 e 28 febbraio e del 7 e 14 marzo, sempre dalle 15:30 alle 17:30.

Vi sarà anche un corso per adulti delle giornate del 19 e 26 febbraio, 5, 12 e 19 marzo con orario dalle 21:00 alle 23:00. In questo caso a pagamento.

L'iscrizione è obbligatoria entro il 13 febbraio al num. 328 0287373.