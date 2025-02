Anche a Loano le celebrazioni del “Giorno del Ricordo”: le iniziative del 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio anche a Loano si celebrerà il “Giorno del Ricordo”, la solennità nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

“Come ha ricordato lo scorso anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri – alla fine della guerra le popolazioni della Venezia-Giulia e della Dalmazia si videro negate la libertà, la democrazia e l'autodeterminazione e furono costrette a lasciare le loro terre e a mettersi in cerca di una nuova patria. Altri, invece, furono vittime di eccidi inumani e insensati, perpetrati unicamente in nome di un'ideologia violenta e totalitaria. Si è trattata di una tragedia su cui non deve calare l'oblio. Con il Giorno del Ricordo onoriamo non solo le vittime dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, ma promuoviamo la pace, il progresso, la collaborazione, l'integrazione”.

La giornata prenderà il via alle 10.30 con la commemorazione presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare alla quale parteciperanno il sindaco Luca Lettieri e la giunta comunale, le autorità civili, militari e religiose del territorio, il Gruppo Alpini, le associazioni, la Protezione Civile e gli studenti dell'istituto Falcone. Dopo l'Inno Nazionale e la benedizione, presso il monumento verrà deposta una corona d'alloro e verrà osservato il silenzio d'ordinanza.

A seguire, gli studenti dell'istituto Falcone assisteranno, presso la sala consiliare di Palazzo Doria, alla rappresentazione teatrale “Nata in Istria”, che racconta le vicende di una famiglia istriana durante la guerra e l'esodo attraverso lo sguardo di una bambina di 12 anni. Autore e narratore G. Benvenuti, in scena la compagnia teatrale de Gli indisciplinati per la direzione artistica e la regia di D. Fortunato.

La giornata è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, la Conferenza Permanente delle Associazioni d'Arma, Combattentistiche e Patriottiche della provincia di Savona, la sezione di Savona dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia e la Federazione Italiana Volontari della Libertà.