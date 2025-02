Il Circolo Savona Tricolore in piazza per sostenere le Forze dell'Ordine: raccolta firme il 15 febbraio

Il Circolo Territoriale Savona Tricolore, aderendo alla campagna nazionale di Fratelli d’Italia a sostegno delle Forze dell’Ordine, sarà presente con un gazebo sabato 15 febbraio, dalle 9 alle 12, per raccogliere firme e testimoniare la vicinanza dei cittadini savonesi a chi ogni giorno garantisce la sicurezza del territorio.

L’iniziativa si svolgerà nel centro di Savona, in piazza Sisto IV, all’angolo con Corso Italia, accanto al Municipio. Sarà un’occasione per esprimere affetto e riconoscenza nei confronti degli uomini e delle donne in divisa, impegnati quotidianamente in servizi istituzionali di controllo e prevenzione.

"Gli uomini e le donne delle nostre Forze dell'Ordine affrontano ogni giorno situazioni complesse e pericolose in una società in continuo cambiamento, caratterizzata da un aumento degli episodi di criminalità. È doveroso riconoscere il loro impegno e il loro senso del dovere", dichiarano Simone Gattini, presidente del circolo savonese, e il vicepresidente e portavoce Giuseppe Giordanella.

"Questa raccolta firme vuole essere una testimonianza di solidarietà, la stessa che riteniamo giusto esprimere anche ad altre categorie professionali. Inoltre, rappresenta un segnale di vicinanza anche ai sindacati di settore, che supportano quotidianamente gli operatori della sicurezza", aggiungono i due esponenti savonesi.