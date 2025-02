Finale e il suo Borgo tra i protagonisti nello spot di Regione Liguria al Festival di Sanremo

Una regione di esperienze, di mare, di entroterra, di borghi, di benessere e di sport. È quella che intende promuovere e valorizzare lo spot di Regione Liguria in onda per le serate del Festival di Sanremo, lanciato durante la prima serata di ieri con oltre 13 milioni di telespettatori collegati, dove la nostra regione si racconta come destinazione per tutti, da vivere 365 giorni l'anno.

Una cartolina vivente dove Finale Ligure è non soltanto set di una delle scene del percorso dei protagonisti nel loro viaggio lungo un anno nelle quattro stagioni, ma in un tal senso anche essenza di ciò che lo spot vuole trasmettere. Un territorio che incarna perfettamente l'esperenzialità ligure offrendo ai visitatori un luogo da scoprire e vivere in ogni stagione dell’anno, grazie alle sue bellezze e ai suoi eventi.

La casa di produzione Fargo Film, con la regia di Marco Placanica, si è ispirata a uno degli appuntamenti principe dell'offerta finalese come il “Viaggio nel Medioevo” per rappresentare l'autunno, con una scena dove i protagonisti si immergono improvvisamente nel loro viaggio: «Ci è stato chiesto di mostrare la Liguria anche al di fuori dell'estate, abbiamo pensato a uno spot visivamente moderno e che strizza l'occhiolino all'attrattività con tante chicche visibili a uno sguardo più attento. Finalborgo con la sua rievocazione è senza dubbio, dal punto di vista visivo, una delle maggiori presenze, dove le radici medievali e della tradizione sono molto vissute e sentite. Ringraziamo il Comune di Finale Ligure e il Centro Storico del Finale che ha messo a disposizione le sue attrezzature, i suoi costumi e i suoi figuranti, contibuendo a creare un quadro scenico denso di colori e vitalità».

Affermano il Sindaco Angelo Berlangieri e il Vice Sindaco Maura Firpo: «Siamo onorati di essere stati scelti, tra tutte le località liguri, alla pari di Genova o del promontorio di Portofino per rappresentare la nostra Liguria e un territorio come il Ponente che ha molto da offrire. Questo risultato è uno degli step nel percorso di promozione turistica che intendiamo intraprendere come Amministrazione Comunale affinché questa prenda sempre più una direttrice nazionale e internazionale; in questo contesto, la promozione delle nostre splendide location, in questo caso addirittura in Eurovisione, su di un veicolo come la televisione non può che essere fondamentale per divulgare e promuovere le nostre bellezze».

Motivo d'orgoglio la presenza nello spot anche per il Centro Storico: «Ci sono persone che hanno dovuto descrivere cos'è la Liguria in poche parole, in Eurovisione. Sono stati scelti un mercato di paese, il basilico, una festa, una spiaggia, un belvedere, piazza De Ferrari... e il Centro Storico del Finale. La nostra è una realtà piccola ma importante al punto tale dall'essere caratteristica imprescindibile della nostra terra. Dunque ringraziamo tutti i soci presenti e passati (perché viviamo sulle spalle di giganti), che ci permettono di essere una briciola del piccolo grande mondo che è il CSdF. In Europa, in Liguria è tanto Finale quanto Genova e per questo crediamo che i nostri Marchesi sarebbero fieri di noi. Viva Giovanni!».