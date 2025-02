La nutrizione protagonista del secondo incontro organizzato dal Lions Club Finale-Pietra-Loano Host

Si è svolto lo scorso lunedì 10 febbraio il secondo incontro della serie avviata negli scorsi mesi dal Lions Club Finale Ligure - Pietra Ligure - Loano Host. Al centro della serata un tema sempre di grande attualità: la corretta gestione delle porzioni alimentari e l'importanza di una dieta equilibrata.

Durante la serata, l'ospite che è stata la dottoressa Marina Toscani, nutrizionista di professione, ha illustrato un metodo pratico per calcolare con le mani le giuste porzioni di cibo da assumere in un pasto, rendendo così più semplice la comprensione di una corretta alimentazione quotidiana. L'incontro ha sottolineato anche la necessità di variare spesso la propria dieta, privilegiando alimenti di origine vegetale per garantire un apporto nutrizionale più completo e bilanciato.

Oltre al confronto con la dottoressa Toscani, per chi desiderasse approfondire ulteriormente l'argomento è stata ricordata la disponibilità del sito "Linee guida per una sana alimentazione", che fornisce informazioni utili e scientificamente validate per adottare uno stile di vita più salutare.

"Il Lions Club Finale Pietra Loano Ligure Host desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata e, in particolare, la dottoressa Toscani per la sua preziosa disponibilità e professionalità" commenta il presidente Emiliano Stracci.