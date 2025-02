Il Carnevale arriva al Molo 8.44 domenica 16 febbraio

Febbraio è il mese del divertimento e al Molo 8.44 i festeggiamenti di Carnevale stanno per iniziare.

Domenica 16 febbraio dalle ore 15.30 un pomeriggio di magia e allegria con:

Trucca bimbi per trasformarsi in personaggi fantastici;

Animazione di gruppo per un divertimento assicurato;

Baby dance per scatenarsi a ritmo di musica.

"Il tutto accompagnato dalle professioniste de Il Giardino Dei Sogni ASD di Savona, pronte a regalare sorrisi e tanta energia a grandi e piccini… e naturalmente un po’ di tempo per lo shopping anche per mamma e papà! Non mancare, ti aspettiamo al Molo 8.44 per festeggiare insieme" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.