A Borghetto S. Spirito, il salvataggio di un riccio intrappolato: "Una storia pazzesca e bellissima"

Una storia "pazzesca e bellissima" l'ha definita il Centro Recupero Ricci "La Ninna" che l'ha resa nota, ambientata a Borghetto Santo Spirito: "Una di quelle storie che sollevano il cuore nei momenti difficili e di sconforto. Sono quelle notizie che riconciliano col genere umano e con la vita".

Inizia così il racconto di quanto accaduto nella giornata di ieri, quando il Centro ha ricevuto la chiamata di due ragazze che chiedevano aiuto "per un riccio rimasto intrappolato in un tubo lasciato aperto nel cortile di una scuola".

"Mi mandano le immagini e subito mi rendo conto della difficoltà della situazione - il racconto del dottor Massimo Vacchetta, fondatore della struttura di Novello (Cuneo), che si occupa del salvataggio e della tutela dei ricci - Il riccio è incastrato in un tubo molto stretto ed è praticamente impossibile liberarlo con le mani. Mi viene in mente la prima volta che fui chiamato in un paesino vicino a Novello per un caso analogo. Dopo essermi scorticato le mani mi venne un'idea: utilizzare due paia di pinze per afferrare gli aculei e tirare su l'animale".

"Consiglio le ragazze di chiamare i pompieri intanto - lo sviluppo del racconto - Poi chiedo loro di procurarsi due pinze col manico lungo per cercare di afferrare il riccio. Non vi dico l'ansia che aveva in quel momento perché non si sapeva da quanto tempo la creatura fosse lì e da un video si vedeva che respirava affannosamente. Passa un'ora e sento la tensione sempre più palpabile. Poi finalmente la bella notizia, le ragazze sono riuscite a liberare il riccio che sembra stare bene. Mezz'ora dopo la creatura è al calduccio che mangia l'umido per gattini".

"Queste due ragazze sono Elena Migliorini e Silvia Massaferro dell'Associazione Battiti di coda - svelano dal Centro Recupero Ricci "La Ninna" - Ora il piccolo sta bene e sarà in osservazione per alcuni giorni. Che dire amici, una grande grazie a questi due angeli".