Finale, in Salita del Grillo attivato il senso unico alternato

Ritorna almeno parzialmente alla normalità la circolazione nel tratto a monte di Finalmarina.

E' stato infatti attivato nelle scorse il senso unico regolato da semaforo tra la Salita del Grillo e l'incrocio con le vie Caviglia e XXV Aprile, nel tratto prossimo alla confluenza tra le tre strade, in corrispondenza del muro dissestato che dall'8 dicembre aveva portato allo stop al doppio senso.

Ricapitolando, l'allargamento di una vistosa crepa nel muro di contenimento di via Caviglia su Salita del Grillo aveva indotto gli uffici comunali e la Polizia locale a delimitare l'area sottostante allo stesso con senso unico a salire e obbligo, per chi giungeva sul posto da via Caviglia, di dirigersi verso via XXV Aprile, pur magari dovendosi dirigere non verso Borgo ma verso Marina o Varigotti. Un obbligo e un disagio che aveva sollevato diverse lamentele dai residenti della zona.

Sul muro dissestato, intanto, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore Folco, è stata eseguita la perizia con l'Ufficio Tecnico impegnato a predisporre il progetto esecutivo per la definitiva sistemazione del muraglione. Nel prossimo Consiglio Comunale dovrebbero quindi essere stanziate, con un'apposita variazione di Bilancio, le risorse economiche necessarie per svolgere i lavori.