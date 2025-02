Via Paleocapa, la strada ottocentesca più bella d’Italia: le vicende costruttive raccontate dalla Società Savonese di Storia Patria

In iperbole, via Paleocapa di Savona è stata definita come la strada ottocentesca più bella d’Italia, non solo per la qualità architettonica degli edifici che la fiancheggiano, ma anche perché rappresenta una testimonianza dei cambiamenti del gusto artistico tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento. Si passa infatti dal tardo eclettico dei palazzi del primo tratto (tra piazza del Popolo e via Pia) al Liberty del tratto successivo (tra via Pia e la Torretta).

Giovanni Gallotti della Società Savonese di Storia Patria, giornalista, ne analizzerà le interessanti vicende costruttive nella conferenza che si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 17.00 nello spazio espositivo della Curia vescovile in piazza Vescovado a Savona.

L’incontro si svolge nell’ambito della mostra dedicata a Pio Vintera artista che rappresentò spesso nelle sue opere la facciate dei palazzi della via porticata. La mostra si svolgerà dal 16 al 23 febbraio (orario 16-18) negli stessi spazi.