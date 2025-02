Finalborgo, in San Biagio i "Virtuosismi" dell'Orchestra Carlo Felice: sabato 22 febbraio protagonisti Mozart e il Maestro Krylov

Sarà la Basilica Collegiata di San Biagio in Finalborgo il teatro d'eccezione di una serata evento dove la grande musica classica incontrerà l'arte e l'architettura di pregio.

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, andranno in scena i “Virtuosismi” dell'Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova, diretta dal Maestro Sergej Krylov, con un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra n. 1 in si bemolle maggiore K 207, della celebre Serenata n. 13 in sol maggiore "Eine kleine Nachtmusik" K 525, e del Concerto per violino e orchestra n. 2 in re maggiore K 211.

Un connubio tra uno dei più splendidi esempi di architettura barocca della nostra regione e una delle più importanti realtà musicali italiane dal forte richiamo esperenziale. La basilica finalborghese è infatti un vero e proprio gioiello artistico del Ponente ligure, coi suoi marmi finemente lavorati, gli altari riccamente ornati e le opere d’arte di straordinaria qualità ne fanno un luogo dall'alto valore storico, artistico e spirituale. Valori che ben si coniugano con la straordinaria tecnica e la profonda espressività interpretativa del Maestro violinista Krylov, apprezzato a livello internazionale il quale può vantare collaborazioni con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo e con direttori di fama mondiale, e con l'eccellenza musicale di cui è interprete l'orchestra genovese.

Affermano il Sindaco Angelo Berlangieri e il Vice Sindaco con delega a Turismo ed Eventi Maura Firpo: "Ringraziamo Regione Liguria e l'Orchestra del Carlo Felice per aver regalato alla nostra Città questa serata eccezionale di musica, unica data nel Savonese, proprio nell'anno in cui la Collegiata di San Biagio, un gioiello della nostra arte e architettura, è anche una delle chiese giubilari della Diocesi di Savona-Noli. Un ringraziamento va anche a don Lorenzo Cortesi per la collaborazione e l'ospitalità per questo evento di assoluto pregio nel panorama artistico ligure che per noi è un orgoglio poter ospitare". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.